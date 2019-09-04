Безруков предложил "брать мзду" за прокат западных фильмов в России

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах. Также он считает, что телеканалам нужно больше демонстрировать отечественные фильмы и спектакли, особенно детские.

"Господа, мы на своей территории, мы в России договариваемся, чтобы подвигали западную премьеру, уговариваем. Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды. Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке", - сказал Безруков на пресс-конференции в среду.

Он напомнил о случаях, когда Минкультуры РФ договаривались с прокатчиками западных картин о переносе даты выхода в прокат, когда на одно время накладывалось сразу несколько релизов. Также Безруков считает, что центральные каналы недостаточно времени уделяют отечественным фильмам и спектаклям, особенно детским.

"Раньше контент был детский и взрослый, детского было около 50%. А уж в субботу и воскресенье, особенно в воскресенье взрослым делать было нечего вообще. "Утренняя почта", "Музыкальный киоск" - какой контент был, и рекламы не было, поэтому не нужно было воевать за время. Сейчас по телевизору тоже есть законы рекламы, никто не будет рисковать", - сказал артист.

Он добавил, что раньше телеверсии спектаклей демонстрировались по центральным каналам в прайм-тайм, сейчас же каналы просто отказываются брать их в сетку, понимая, что не смогут заработать. "Сейчас по центральным каналам вы эти спектакли не увидите. Я сам много раз приходил со смонтированным хорошим спектаклем, как кино - "не наш контент" - сказал Безруков.

По его словам, эта же проблема стоит и перед кинотеатрами, особенно при демонстрации детского контента. "Думаю, выскажемся на совете [по культуре], чтобы поднять эту историю. Может быть, помогут и поспособствуют, чтобы все-таки как-то подвинуть интересы и каналов в сторону нашего отечественного [кино]", - добавил артист. Присутствующий на пресс-конференции народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный поддержал его предложение.