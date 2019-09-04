Московский джазовый оркестр отметит 20-летие в Доме музыки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана 13 сентября отметит 20-летие программой Jazz&Classic ("Джаз и классика") в Московском международном Доме музыки. Об этом сообщила в среду пресс-служба оркестра.

"В 2019 году Московский джазовый оркестр - легендарный коллектив под управлением народного артиста России Игоря Бутмана - празднует 20-летний юбилей. 13 сентября череду праздничных мероприятий продолжит концертная программа Jazz&Classic, которую оркестр впервые представит в Светлановском зале Дома музыки", - сообщили в оркестре.

На праздничном вечере сочинения классических композиторов - Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Эдварда Грига и других - прозвучат в джазовой обработке.

Коллектив был создан саксофонистом Игорем Бутманом в 1999 году. В 2012 году по решению столичного правительства биг-бэнд получил официальное название "Московский джазовый оркестр".

На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют Россию на престижных фестивалях в Европе, Азии и Америке. В 2018 году биг-бэнд выступил на главном джазовом событии планеты - "Концерте всех звезд" (All-Star Global Concert) Международного дня джаза. Коллектив выступал с многими популярными российскими артистами, а также со звездами классической сцены - Юрием Башметом и его ансамблем "Солисты Москвы", с оркестром Владимира Спивакова "Виртуозы Москвы".