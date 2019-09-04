Мединский указал на отставание РФ от Европы по доле книжных магазинов на душу населения

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россия занимает одно из последних мест среди европейских стран по количеству книжных магазинов на душу населения, сказал журналистам в среду министр культуры РФ Владимир Мединский на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ.

"Мы по-прежнему очень читающая страна, но у нас есть большая проблема: Россия занимает одно из последних мест в Европе, и, боюсь, что уже в мире, по количеству книжных магазинов на душу населения. Я недавно смотрел статистику по столицам, и мы проигрываем даже городам типа Дубровник, Сараево, я уже не говорю про Лондон или Париж, по числу книжных магазинов в Москве на 100 тыс. граждан. Везде в мире льготная аренда, потому что люди давно поняли, что книжный бизнес - это не бизнес, а пропаганда знаний", - сказал он.

По словам министра, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать предоставление налоговых льгот книжным магазинам, соответствующий законопроект находится на рассмотрении правительства. "По большому счету, книжный магазин - больше учреждение культуры, чем торговая точка. Именно поэтому министерством культуры подготовлен и внесен в правительство законопроект, который предоставляет право льготной аренды для книжных магазинов, занимающихся именно продажей книг, я не говорю о сувенирной продукции и сопутствующих товарах. Именно те магазины, которые занимаются продажей книг, будут иметь льготные права получать помещения для торговли в учреждениях культуры, у нас много свободных площадей в библиотеках, музеях", - подчеркнул Мединский.

Он рассчитывает, что в случае поддержки этого законопроекта правительством и депутатами "мы сможем эту позорную ситуацию переломить". "Самая читающая страна в мире должна иметь места, где эти книги можно приобрести", - убежден он.

Мединский уточнил, что в случае одобрения правительства документ поступит на рассмотрение депутатов в осеннюю сессию.