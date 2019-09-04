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Московская международная книжная ярмарка открылась на ВДНХ

По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, на ярмарке присутствуют издатели из 33 стран, они представят более 100 тыс. книг
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) открылась в среду в 75-м павильоне ВДНХ. Почетный гость 2019 года - Белоруссия, специальный - Шарджа - один из семи эмиратов ОАЭ, передает корреспондент ТАСС.

На ярмарке пройдут более 600 мероприятий, издатели из 33 стран представляют более 100 тыс. книг. "Все легенды о том, что в России перестали читать - это утопия. Москва - город книгоизадетелей, почти 90% издательств находятся в столице, - сказал, открывая ММКЯ, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - Каждому, кто посетит выставку, будет интересно узнать, как живет и развивается литературная Россия".

Министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич отметил, что республика как почетный гость представляет на ярмарке свой павильон и привезла в Москву несколько тысяч книг. По его словам, для ярмарки отобрана документальная, художественная и классическая литература.

В церемонии открытия ММКЯ принял участие государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. Он назвал ММКЯ особым событием для укрепления отношений. Рапота напомнил, что белорусские издатели привезли книги, написанные в сотрудничестве авторов России и Белоруссии, в числе которых - Альманах мастеров короткого рассказа. Кроме того, Рапота сообщил, что специально к выставке на русский язык были переведены новинки белорусской литературы.

Гости смогут приобрести книжные новинки из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции и Украины. Здесь же пройдут творческие встречи с известными писателями, среди которых Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Захар Прилепин, Владимир Познер и Эдвард Радзинский. В работе конференции примут участие французский автор Фредерик Бегбедер и британская писательница Холли Вебб.

Подари книгу

Во время работы ярмарки, 4-8 сентября, пройдет благотворительная акция "Подари ребенку книгу", в рамках которой будут собирать издания для трех детских библиотек, расположенных в Курской, Орловской и Тульской областях. Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно найти на территории павильона боксы для сбора книг с логотипом акции.

Московская международная книжная выставка-ярмарка впервые прошла в Москве в 1977 году. С 2019 года ярмарка поменяла свою официальную аббревиатуру на ММКЯ вместо традиционной ММКВЯ, убрав из названия слово "выставка". Мероприятие является крупнейшим книжным форумом в России и Восточной Европе. Ярмарка организована "Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и правительства Москвы.

Теги
Россия
Узнать о новинках, сделать селфи, взять автограф. Кого можно встретить на Книжной ярмарке
Она проходит с 4 по 7 сентября на ВДНХ
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