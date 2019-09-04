Московская международная книжная ярмарка открылась на ВДНХ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) открылась в среду в 75-м павильоне ВДНХ. Почетный гость 2019 года - Белоруссия, специальный - Шарджа - один из семи эмиратов ОАЭ, передает корреспондент ТАСС.

На ярмарке пройдут более 600 мероприятий, издатели из 33 стран представляют более 100 тыс. книг. "Все легенды о том, что в России перестали читать - это утопия. Москва - город книгоизадетелей, почти 90% издательств находятся в столице, - сказал, открывая ММКЯ, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. - Каждому, кто посетит выставку, будет интересно узнать, как живет и развивается литературная Россия".

Министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич отметил, что республика как почетный гость представляет на ярмарке свой павильон и привезла в Москву несколько тысяч книг. По его словам, для ярмарки отобрана документальная, художественная и классическая литература.

В церемонии открытия ММКЯ принял участие государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. Он назвал ММКЯ особым событием для укрепления отношений. Рапота напомнил, что белорусские издатели привезли книги, написанные в сотрудничестве авторов России и Белоруссии, в числе которых - Альманах мастеров короткого рассказа. Кроме того, Рапота сообщил, что специально к выставке на русский язык были переведены новинки белорусской литературы.

Гости смогут приобрести книжные новинки из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции и Украины. Здесь же пройдут творческие встречи с известными писателями, среди которых Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Захар Прилепин, Владимир Познер и Эдвард Радзинский. В работе конференции примут участие французский автор Фредерик Бегбедер и британская писательница Холли Вебб.

Подари книгу

Во время работы ярмарки, 4-8 сентября, пройдет благотворительная акция "Подари ребенку книгу", в рамках которой будут собирать издания для трех детских библиотек, расположенных в Курской, Орловской и Тульской областях. Принять участие в акции может каждый. Для этого нужно найти на территории павильона боксы для сбора книг с логотипом акции.

Московская международная книжная выставка-ярмарка впервые прошла в Москве в 1977 году. С 2019 года ярмарка поменяла свою официальную аббревиатуру на ММКЯ вместо традиционной ММКВЯ, убрав из названия слово "выставка". Мероприятие является крупнейшим книжным форумом в России и Восточной Европе. Ярмарка организована "Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок" при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и правительства Москвы.