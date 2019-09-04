Театр из Коми покажет арт-рок мюзикл на фестивале в Грозном

СЫКТЫВКАР, 4 сентября. /ТАСС/. Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми примет участие в первом Всероссийском фестивале национальных театров "Федерация", который пройдет 11-18 сентября в Грозном. На сцене Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова артисты из Коми представят арт-рок мюзикл "Биармия", рассказала ТАСС художественный руководитель театра Светлана Горчакова.

"В России насчитывается более 170 национальных театров, и это огромнейшая честь для нас - попасть в список участников фестиваля. Мы покажем спектакль "Биармия", постановку по мотивам эпоса Каллистрата Жакова на вечную тему любви друг к другу - родителя к своему ребенку, ребенка к матери, любви между мужчиной и женщиной. Спектакль молодежный, поэтому это еще и возможность для наших молодых артистов показать свое творчество", - рассказала руководитель театра.

На фестиваль отправится труппа из почти 30 человек. Руководители театров, помимо просмотра постановок, смогут участвовать в форумах, встречах с театральными критиками и обсудить вопросы развития национальных театров, добавила худрук.

Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми - единственный в Коми профессиональный театр, все постановки в котором идут на коми языке, втором государственном языке республики. Театр был создан изначально как театр фольклора для сохранения национальной культуры и языка народа коми. Ставит спектакли по произведениям коми поэтов и писателей, по пьесам финских, венгерских, русских авторов в переводе на коми язык. Театр - участник многочисленных межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей и проектов. "Биармия" будет показана в Грозном также на коми языке с синхронным переводом.

Первый фестиваль национальных театров "Федерация" пройдет в Грозном в рамках Года театра, который объявлен в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.