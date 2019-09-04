В Театре Олега Табакова состоялась церемония гашения марки "Олег Табаков"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония гашения марки "Актер, режиссер О. П. Табаков" из серии "Полные кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством" состоялась в среду в Московском театре Олега Табакова в рамках сбора труппы, посвященного открытию нового, 34-го сезона театра.

"Сегодня у нас невероятно радостное событие, - объявил со сцены художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков. - "Почта России" выпустила марку, посвященную Олегу Табакову, и сейчас состоится ее гашение".

Торжественная церемония

Для участия в церемонии на сцену пригласили семью Олега Табакова - вдову Марину Зудину, сына Павла Табакова и дочь Марию Табакову. В церемонии гашения марки принял участие директор макрорегиона Москва "Почты России" Дмитрий Адушев.

"Олег Павлович очень любил марки, собирал их. Он был коллекционером марок", - сказала, обращаясь к залу, Марина Зудина.

Она сообщила, что для марки была выбрана фотография Олега Табакова, сделанная выдающимся фотомастером Валерием Плотниковым, который также присутствовал на церемонии. "На этой фотографии Олег Павлович улыбается, - продолжила Зудина. - Теперь он будет улыбаться и с марки, даря людям энергию и оптимизм".

Автографы на конвертах поставили члены семьи Олега Табакова и Дмитрий Адушев. Затем все участники церемонии поставили оттиск специального штемпеля гашения.

"Марка не будет больше издаваться, - проинформировала Зудина. - По моим сведениям, на марку оказался высокий спрос, особенно много экземпляров заказали земляки Олега Павловича Табакова из города Саратова".

Церемония прошла под аплодисменты зала. "Ура! У нас есть марка", - воскликнул в конце церемонии худрук театра, и в зале снова прогремела овация.

О Табакове

Олег Табаков - актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он - лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", член Совета по культуре и искусству при президенте России. Он возглавлял два театра - МХТ имени Чехова и "Табакерку". Также возглавлял Московскую театральную школу Олега Табакова для одаренных детей.

При этом Табаков оставался действующим актером, он снялся в более чем 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу.