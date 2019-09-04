Прокат первого эпизода сериала Хлебникова "Шторм" пройдет в кинотеатрах 5 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Первый эпизод нового сериала режиссера Бориса Хлебникова, известного зрителям по мелодраме "Аритмия", будет показан в кинотеатрах сети "Каро" 5 сентября. Об этом в среду сообщила PR-директор видеосервиса START Виктория Денисова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации нового киносериала "Шторм" с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях.

"Будет всего восемь городов, эта идея родилась у нас совместно с "Каро.Арт". Сегодня в киноцентре "Октябрь" будет показ первой серии, а после Борис Хлебников подискутирует с кинокритиком Ярославом Забалуевым. Основная часть показов будет проходить 5 сентября, и часть средств от продажи билетов пойдет в фонд по борьбе с гепатитом (Фонд содействия защиты здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова - прим. ТАСС)", - сказала она.

Генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева отметила, что для компании это первый опыт проката сериала в кинотеатрах. "В целом это не очень распространенная история. Интерес и готовность кинотеатров поддержать и сделать такой нестандартный формат кинопроката связан с самим продуктом и с кинорежиссером. "Шторм" очень условно можно назвать сериалом, скорее это такое восьмичасовое кино", - отметила она.

Сценарий сериала "Шторм" написала Наталия Мещанинова, вместе с которой Борис Хлебников работал над "Аритмией". Сразу два эпизода этого сериала появятся на онлайн-платформе START 5 сентября. Далее эпизоды оригинального проекта видеосервиса START - производство START и кинокомпании "Марс Медиа" - будут выходить на платформе по одному в неделю по четвергам.

"Шторм" - драма о противостоянии двух друзей-полицейских, которые стали врагами из-за определенных жизненных обстоятельств. Один из героев, который работает в отделе по борьбе с коррупцией, совершает преступления, чтобы достать деньги на операцию больной жене. Второй пытается раскрыть эти преступления.