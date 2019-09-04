Компания Bazelevs Бекмамбетова станет куратором лаборатории в Театре на Таганке

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Кинокомпания Bazelevs режиссера Тимура Бекмамбетова выступит куратором лаборатории Театра на Таганке, в рамках которой будут созданы проекты на стыке театра, кинематографа и digital-технологий. Об этом в среду на сборе труппы сообщила директор театра Ирина Апексимова.

"Лаборатории "Метаморфозы Таганки" продолжаются. Две лаборатории будут относиться к точкам пересечения новых технологий. Куратором одной из лабораторий будет компания Bazelevs Тимура Бекмамбетова. Вторая лаборатория - музыкальная, хедлайнером, куратором этой лаборатории будет один из самых известных видеохудожников в мире - Эндрю Квинн - создатель спецэффектов фильмов "Матрица" и "Расхитительница гробниц", - сказала она.

Театр на Таганке откроет 56-й сезон с российской премьеры спектакля "Последние пять лет" Алексея Франдетти. Также в театре возобновят режиссерскую лабораторию "Репетиции". "Первый сценарий будет делать Андреас Мерц по сценарию Мартина Скорсезе "Таксист". Второй эскиз - режиссер Андрей Гончаров по "Старухе" Даниила Хармса", - рассказала Апексимова.

В начале октября на основной сцене Даниил Чащин представит спектакль "Горка" Алексея Житковского. Данная пьеса была признана лучшей на конкурсе современной драматургии "Кульминация" 2018 года, театр сделает первую ее постановку.

В фойе театра в октябре будет поставлен несценический спектакль. "Александр Баркар начинает освоение нового пространства "Театра на Таганке" произведением Леонида Каганова "Эпос хищника", - поделилась директор театра.

Среди других премьер сезона: спектакль "Тартюф" в постановке Юрия Муравицкого и "Снегурочка" в постановке Дениса Азарова. Драматург Ася Волошина специально для театра пишет сценарий по повести Веры Пановой "Спутники", режиссером станет Денис Хуснияров. "Хотелось бы, чтобы премьера состоялась к годовщине Великой Победы", - добавила Апексимова. Зрителю повесть знакома по экранизации "На всю оставшуюся жизнь..." Петра Фоменко.