Театры Кабардино-Балкарии выступят на фестивале "Федерация" в Грозном

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Балкарский и Кабардинский государственные драматические театры выступят на I Всероссийском фестивале национальных театров "Федерация", который состоится в Грозном 11-19 сентября. Об этом ТАСС сообщили в администрации театров.

"Всего в России 200 национальных театров, которые работают на родных языках, а для участия в фестивале "Федерация" отобраны 14 из них, было сложно попасть в их число и для нас это большая честь. Мы повезем на фестиваль спектакль по пьесе Гарсия Лорки "Дом Бернарды Альбы". Мы его немного переделали, имеется в виду режиссерская интерпретация, текст переведен на балкарский язык, соответственно и имена балкарские", - рассказал ТАСС директор Балкарского госдрамтеатра им. К.Кулиева Мажит Жангоразов.

15 сентября на сцену Чеченского госдрамтеатра им. Х.Нурадилова выйдут представительницы всех поколений труппы театра. "Режиссер спектакля - главный режиссер нашего театра Магомед Атмурзаев, в спектакле задействован, в основном, женский состав, 13 наших актрис разных поколений, работающих с 1957 года", - уточнил директор.

Кабардинский госдрамтеатр им. А.Шогенцукова представит на фестивале историческую драму "Орел и орлица" в двух действиях по пьесе Алексея Толстого. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств РФ Руслан Фиров. "Для театров фестиваль и форум - это возможность установления новых культурных и деловых связей, повышение квалификации, получение новых знаний в области театрального искусства и масса впечатлений от взаимодействия с новой публикой", - отметили в дирекции театра.

Кабардинский театр выступит в Грозном 17 сентября. Эта работа несколько раз была признана лучшей на различных фестивалях в различных номинациях, в 2014 году режиссер удостоен премии правительства РФ.

15 сентября, в рамках фестиваля, открывается Всероссийский форум союза театральных деятелей. "Состоятся мастер-классы, лекции по усовершенствованию различных театральных профессий, участники смогут пообщаться с выдающимися мастерами России. Актерские мастер-классы будут с именитыми режиссерами страны, да и всего мира, мастер-классы по швейному делу конструкторов-модельеров, административных работников по распространению билетов, организации зрителя. Программа насыщенная. Форум будет очень полезен для повышения квалификации, для того чтобы ознакомиться с новыми тенденциями, которые есть в Москве и Санкт-Петербурге по организации, по подготовке и вообще по ведению работы в театре", - добавил Жангоразов.