Проблемы перевода с национальных языков обсудят в Гамзатовском фестивале в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Международный Гамзатовский литературный фестиваль "Дни Белых журавлей" под эгидой ЮНЕСКО, посвященный памяти великого дагестанского поэта и писателя Расула Гамзатова, пройдет в Дагестане с 6 по 10 сентября, в его рамках секретариат Союза писателей России обсудит проблемы художественного перевода с национальных языков РФ, также в программу форма включены "Гамзатовские чтения", выставки и фестиваль патриотической песни, сообщили в среду в пресс-службе Министерства культуры республики.

"XXXIII Международный Гамзатовский литературный фестиваль "Дни Белых журавлей" стартует в Дагестане с 6 по 10 сентября. 7 сентября состоится открытие секретариата Союза писателей "Проблемы художественного перевода с национальных языков России", в рамках мероприятия выступят с докладами секретари СП РФ и ведущие переводчики России. Работа продолжится мастер-классами по художественному переводу, гости примут участие в заседаниях круглых столов на ведущих региональных телеканалах", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации министерства, фестиваль откроется торжественным митингом, после чего от памятника Расулу Гамзатову будет дан старт автопробегу "Белые журавли". В тот же день в Махачкале пройдут "Гамзатовские чтения", литературное мероприятие "Великий поэт родного края" в национальной библиотеке им. Р. Гамзатова, а также открытие выставки, посвященной Расулу Гамзатову и 85-летию Союза писателей Дагестана.

Как уточнили в пресс-службе Минкультуры республики, в день рождения Гамзатова, 8 сентября, запланированы церемонии возложения цветов на могилу Гамзатова на горе Тарки-Тау и к памятнику в Махачкале. А на площадке Аварского театра пройдет региональный фестиваль патриотической песни "Журавли над Россией", в котором примут участие народные и профессиональные коллективы из разных городов и районов Дагестана.

"Главными целями проведения фестиваля являются сохранение, развитие и популяризация патриотических песен, сохранение национальной культуры, развитие народного творчества, как важного средства противодействия экстремизму и терроризму, воспитание уважения к памяти защитников Родины, патриотизма у молодежи, формирование у подрастающего поколения моральных и культурных ценностей", - отмечается в сообщении

О Гамзатове

Расул Гамзатов (1923-2003) - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, ветеран Великой Отечественной войны, публицист и политический деятель. Десятки его поэтических, прозаических и публицистических книг изданы на аварском и русском языках, на многих языках Дагестана, Кавказа и всего мира. Гамзатов был членом редколлегии журналов "Новый Мир", "Дружба народов", а также газеты "Литературная Россия" и "Литературной газеты", 1951 года и до конца жизни возглавлял писательскую организацию Дагестана. Литературный фестиваль "Дни Белых журавлей" был учрежден Гамзатовым в 1986 году в память о погибших на полях сражений во всех войнах.