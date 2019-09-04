Владимир Машков поставит два спектакля в Театре Олега Табакова

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский Театр Олега Табакова (ТОТ) на состоявшемся в среду после летнего антракта сборе труппы объявил планы нового, 34-го по счету сезона. Два спектакля поставит художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, о чем он сам сообщил коллегам со сцены.

"Я решил "добить себя", - начал Машков, - иначе невозможно компенсировать свое отсутствие в Театре Олега Табакова на протяжении предыдущих 20 лет. Поэтому в новом сезоне я решил поставить два спектакля".

Машков рассказал, что на "сцене на Чистых прудах" (иными словами, в подвале) сделают спектакль по пьесе актера и режиссера Терри Джонсона, которая называется "Ночь в отеле с Альбертом Эйнштейном и Мерилин Монро". "По жанру это комедия", - пояснил Машков, добавив, что сценографом спектакля выступит Сергей Тырин, художником по костюмам станет Ольга Рябушинская.

"Другой спектакль будет очень большой, он рассчитан на "сцену на Сухаревской", - продолжил Машков. - Его название - "А.Н.О.". Спектакль будет сделан по пьесе Агаты Кристи "Десять маленьких индейцев". "Не путать с афроамериканцами, в смысле с негритятами", - пошутил режиссер.

По его словам, пьеса "очень лихая". "Мы сможем максимально реализоваться", - заверил Машков. Он сообщил, что сценографом выступит известный скульптор Александр Рукавишников. "Это будет его дебют в театре", - подчеркнул Машков. - А вот художником по костюмам станет знаменитый модельер Валентин Юдашкин, который уже работал в нашем театре над спектаклем "Моя прекрасная леди".

Ближайшей премьерой Машков назвал гоголевского "Ревизора". Спектакль ставит режиссер Сергей Газаров. "Репетиции идут полным ходом, я тоже в них участвую, играю Городничего", - заявил Машков.

Школа и театр Табакова - вместе

Среди других планов худрук назвал еще несколько спектаклей, которые будут сделаны совместно с Театром Табакова и Школой Табакова.

"Театр и Школа Олега Табакова - это одно целое, - сказал Машков. - Поэтому школьные спектакли будут идти на сцене театра".

Машков сообщил, что со студентами четвертого курса режиссер Алина Лаптева поставит спектакль по пьесе Александра Вампилова "Старший сын". Со студентами третьего курса Михаил Хомяков поставит "Билокси-блюз" Нила Саймона. К юбилею Великой Победы Виталий Егоров представит инсценировку "Василия Теркина" по Александру Твардовскому.

"Сезон обещает быть очень насыщенным, он будет 34-м, предъюбилейным", - отметил Машков. - Откроемся мы 9 сентября премьерами прошлого сезона - постановкой Алексея Мурадова "Скамейка" и спектаклем "Моя прекрасная леди" (режиссер Алла Сигалова)".