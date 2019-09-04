Дом-музей Вахтангова создадут во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Дом-музей знаменитого театрального режиссера Евгения Вахтангова, который родился, вырос и начал свой творческий путь во Владикавказе, планирую открыть в Северной Осетии. Об этом в среду сообщил ТАСС директор и художественный руководитель Академического русского театра имени Е. Б. Вахтангова во Владикавказе Владимир Уваров.

"Мы с Кроком (директор московского Театра им. Е. Б. Вахтангова Кирилл Крок прим. - ТАСС) мечтаем о создании дома-музея Вахтангова во Владикавказе и дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Мы ходили к главе республики Битарову, который горячо поддержал эту идею", - сказал Уваров.

По его словам, проект пока стоит на месте из-за отсутствия согласования Минфина РФ. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров уже обсуждал этот вопрос с вице-премьером Ольгой Голодец. Московский театр готов взять на себя полное содержание дома-музея и его персонала. Более того, представители столичного театра готовы выкупить квартиры, которые в настоящее время находятся в том месте, где планируется разместить дом-музей.

"Мы не просим дополнительных средств. Штат мы будем оплачивать, все необходимое закупим", - подчеркнул Уваров. Кроме того, по его словам, проект подразумевает не просто музей, а культурный центр имени Вахтангова, куда будут приезжать артисты столичного театра. В двух театрах сохранились личные вещи Вахтангова, их планируется разместить в доме-музее.

Академический русский театр им. Е. Вахтангова является старейшим на территории Северного Кавказа, был основан во второй половине XIX века. Первым поставленным на сцене театра спектаклем стала драма "Маскарад" по произведению Михаила Лермонтова.