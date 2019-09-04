Богомолов представил книгу с написанными им в разных жанрах текстами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Режиссер Константин Богомолов в среду на Московской международной книжной ярмарке на ВДНХ представил книгу "Так говорил Богомолов", в которую вошли написанные им тексты в разных жанрах.

"Это то, что мне хотелось делать всю жизнь, если я в чем-то понимаю, то это слово. Литературное творчество оставалось всегда для меня самым важным, я всегда хотел этим заниматься. И сейчас я спокоен, у меня есть эта книга, где собраны эти тексты, и я могу себя отпустить", - сказал Богомолов.

По его словам, в книгу вошли поэтические тексты, написанные им в разные периоды жизни, тексты для спектаклей и еще целый ряд различных текстов, в том числе для журнала "Русский пионер". Богомолов также добавил, что писательскую деятельность начал еще в школе.

Книга вышла в издательстве "Аст".

Московская международная книжная выставка-ярмарка впервые прошла в Москве в 1977 году. С 2019 года ярмарка поменяла свою официальную аббревиатуру на ММКЯ вместо традиционной ММКВЯ, убрав из названия слово "выставка". Мероприятие является крупнейшим книжным форумом в России и Восточной Европе. Ярмарка организована Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и правительства Москвы.