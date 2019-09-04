Ансамбль из Дагестана покажет на "Русских сезонах" в Германии танец с канатоходцами

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Академический ансамбль танца "Лезгинка" из Дагестана покажет на фестивале "Русские сезоны" в Германии новые танцевальные постановки с участием канатоходцев и барабанщиков, а также танцы из золотого фонда коллектива, сообщил ТАСС в среду гендиректор ансамбля "Лезгинка" Джамбулат Магомедов.

Фестиваль "Русские сезоны" в этом году проходит в Германии. В его рамках на протяжении года здесь идут выступления российских творческих коллективов, выставки крупнейших музеев, премьеры российского кино, цирковые шоу.

"Мы подготовили программу из золотого фонда - лучшие наши танцы включены в программу. Также будут две новые постановки. Будет удивительный номер "Праздник в горном ауле", там канатоходцы. Будет номер "Ритмы планеты", в котором в динамике работают барабанщики. Будет новый горский танец, который выдает колоссальную экспрессию, отражает характер и дух дагестанского народа. Будут лирические танцы в исполнении наших девушек", - сказал Магомедов.

Он уточнил, что выступления "Лезгинки" пройдут 4 октября в Лейпциге и 6 октября в Берлине. Программа, которую представит дагестанский ансамбль, называется "Выше гор".

"Потому что мы чувствуем, что настолько эмоционально мы подготовлены, настолько выстроена программа, что она даже выше гор по восприятию, по эмоциям, по достоинству и характеру", - пояснил Магомедов.

По его словам, программа ансамбля расскажет зрителям об истории и традициях народов Кавказа. "На нас миссия - сближать народы языком хореографии, общения, рассказывая о нашей культуре и показывая наше высокое искусство. Каждый танец - это рассказ о том или ином народе, народе Дагестана", - сказал он.

Об ансамбле

Государственный академический ансамбль танца "Лезгинка" был создан в 1958 году, в его состав входят представители разных народов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Дагестана и других регионов России. За более 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. В декабре 2017 года коллектив ансамбля танца дал семь концертов на авиабазе "Хмеймим" и на заставах в Сирии, был удостоен медали Министерства обороны России "Участнику военной операции в Сирии".