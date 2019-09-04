Пермский театр оперы и балета начал подготовку к Дягилевскому фестивалю без Курентзиса

ПЕРМЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета имени Чайковского начал подготовку к Международному Дягилевскому фестивалю 2020 года без Теодора Курентзиса, который в августе из-за непонимания своей деятельности со стороны властей региона покинул пост худрука театра, но планировалось, что он останется художественным руководителем форума. Об этом в среду сообщается на сайте фестиваля.

Пресс-служба оркестра Мusicаeterna, которым руководит Курентзис, сообщала ТАСС, что дирижер высказал пожелание вести переговоры о возможном руководстве Дягилевским фестивалем в Перми непосредственно с Министерством культуры края, он хотел, чтобы его работодателем был не театр, а власти региона, такие переговоры пока не состоялись. При этом в Министерстве культуры Пермского края ТАСС пояснили, что ведомство готово заключить соглашение о сотрудничестве о проведении Дягилевского фестиваля с фондом "Музыкаэтерна", напрямую заключить договор с Курентзисом не представляется возможным. Также в конце августа руководитель Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов встретился с Курентзисом, по его словам, дирижер взял на принятие окончательного решения еще неделю.

"Несмотря на то, что Теодор Курентзис решил завершить работу в Пермском театре, мы надеялись, что он согласится выступить художественным руководителем Дягилевского фестиваля. <..> К сожалению, мы так и не получили от Теодора Курентзиса ответа на наше предложение. Поэтому театр начинает подготовку к новому форуму. Вместе с тем, Пермский театр оперы и балета всегда будет открыт предложениям со стороны Теодора Курентзиса по его участию в фестивале", - говорится в сообщении.

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми.

Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Курентзис. Следующий Дягилевский фестиваль пройдет в Перми с 18 по 28 июня 2020 года.