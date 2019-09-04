Ретроспективная выставка фотографа Владимира Лагранжа открывается в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вернисаж ретроспективной выставки фотографа Владимира Лагранжа "Улицы Лагранжа", приуроченной к его 80-летнему юбилею, состоялся в среду вечером в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. Для посетителей экспозиция будет работать с 5 сентября по 17 ноября.

"Мы открываем новый выставочный сезон <…> и начинаем мы его с выставки Лагранжа. Говорить какие-то банальные слова "советский классик", "русский классик", "эпохи оттепели" - все это очень много и пишется о многих, но все-таки я хочу сказать, что рядом со мной сейчас человек, который сумел на протяжении колоссального количества лет нести абсолютно свою фотографию", - сказала на открытии директор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Литвинская.

Она добавила, что, проходя через исторические события, меняя места работы, фотограф сумел сохранить свой неповторимый стиль. "Мест было много, и они все достаточно значимые, но при этом этот легендарный фотограф, он оставался своим", - сказала директор Центра.

"Улицы Лагранжа" - юбилейная ретроспектива фотографа. В экспозицию вошло около 150 работ автора 60-90-х годов. Посетители увидят как классические, знакомые каждому кадры, - "Бабуля" (1961), "Вратарь" (1961), "Голуби мира" (1962), "Юные балерины" (1962), так и менее известные работы. Аудиогид к выставке озвучил лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

По словам организаторов, отбор работ для экспозиции был непростым делом. "Нам хотелось раскрыть архив Владимира таким образом, чтобы каждый посетитель, приходящий на выставку, смог прогуляться по "улицам Лагранжа", следуя от ярких, жизнерадостных 60-х, переходя к 70-м, 80-м годам, к такому очень плодотворному периоду творчества Лагранжа, к гулким 90-м, к будням коммуналок. И мы очень надеемся, что эта история чувствуется вами сегодня", - отметила куратор выставки Александра Анисимова.

Виновник торжества поблагодарил организаторов выставки и всех, кто посетил торжественное открытие. "Спасибо всем, кто пришел, кто откликнулся на наше приглашение. Я рад, что вы познакомитесь [с моими работами]. Кто-то увидит их в первый раз, кто-то эти работы уже видел. Я хотел делать выставку немного про иное, но этот вариант, на мой взгляд, получился", - сказал Лагранж.

О фотографе

Лагранж - фотограф периода "оттепели", классик отечественной фотографии. В 1959 году, когда ему было 19, пришел в Фотохронику ТАСС, где проработал до 1963 года. Является обладателем многих профессиональных премий. Снимки Лагранжа публиковались в газете "Правда", "Литературной газете", немецкой Die Freie Welt, журналах "Советское фото" и "Советский Союз", где он проработал более 20 лет.