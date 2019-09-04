Дом-музей декабриста Бестужева-Марлинского планируют реставрировать в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Реставрация здания дома-музея ссыльного декабриста Александра Бестужева-Марлинского планируется в дагестанском Дербенте, на это потребуется около 50 млн рублей, сообщил ТАСС директор местного музея-заповедника Али Ибрагимов.

Декабрист Александр Бестужев (литературный псевдоним - Марлинский), переведенный на Кавказ после ссылки в Якутске, куда был отправлен за участие в восстании на Сенатской площади, жил в Дербенте в 1830-1834 годах. В 1988 году в доме был открыт музей.

"Сделали проект реставрации дома Бестужева-Марлинского, надеемся, что в следующем году начнем реставрировать", - сказал Ибрагимов, добавив, что объем финансирования работ составит около 50 млн рублей.

По его словам, планируется благоустроить площадку рядом с домом, что позволит расширить экспозицию, отреставрировать крышу, провести ряд других работ.

Ибрагимов уточнил, что, в случае выделения федерального финансирования, все работы по реконструкции будут завершены в течение года. "За шесть-семь месяцев, в течение года можно закончить. И это будет уже совсем другое "звучание" объекта", - отметил собеседник агентства.

Дом-музей декабриста Александра Бестужева-Марлинского в Дербенте является филиалом Дагестанского Государственного объединенного музея. Двухэтажный дом, в котором жил ссыльный декабрист, расположен в старой (мангальной) части города. Объект включен в экскурсионный маршрут по древнему Дербенту.