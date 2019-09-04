Умер экс-председатель Госкомитета СССР по кинематографии Александр Камшалов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Советский партийный и государственный деятель, последний председатель Государственного комитета СССР по кинематографии Александр Камшалов умер в Москве на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в среду в семье Камшалова.

"Вечером в среду в возрасте 87 лет скончался Александр Камшалов - последний советский министр кинематографии, член коллегии Министерства культуры СССР, секретарь ЦК ВЛКСМ", - сказал собеседник агентства. По его словам, "о месте и дате прощания будет сообщено позже".

Александр Камшалов в 1954 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работал учителем истории, в 1962-1970 годах - секретарь ЦК ВЛКСМ, курировал вопросы спорта и идеологии. Входил в состав коллегии Министерства культуры СССР.

В 1970-1986 годах - заведующий сектором кинематографии Отдела культуры ЦК КПСС. В 1986-1991 годах - председатель Государственного комитета СССР по кинематографии. В 1991 году - председатель Комитета кинематографии СССР при Кабинете Министров СССР.