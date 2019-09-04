Культурный марафон "Все грани Гранина" открывается в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Марафон "Все грани Гранина", приуроченный к празднованию 100-летия со дня рождения писателя, начинается в Москве в четверг. Мероприятия пройдут в рамках Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) в 75-м павильоне ВДНХ.

"На территории ММКЯ пройдет культурологический марафон и выставка "Все грани Гранина", где будет представлена не только библиография писателя, собранная при помощи Российской государственной библиотеки, но и фильмография - впервые будет показана ретроспектива из восьми фильмов, сценаристом которых был Даниил Александрович", - сообщила пресс-служба ярмарки.

В честь столетия писателя и специально к марафону в Российской государственной библиотеке были оцифрованы и выложены в открытый доступ книги Гранина и посвященные ему интересные материалы. "В собрании РГБ - 47 млн книг, из них около 400 - книги Даниила Гранина. При работе над проектом по приглашению Российского книжного союза мы с удивлением обнаружили, на какое количество языков переведены произведения писателя: это не только распространенные языки - английский, немецкий, французский, но и персидский, арабский, вьетнамский, монгольский. <…> Вместе с РКС мы отобрали 120 обложек книг, публикаций, статей, касающихся Гранина, оцифровали их, и они стали частью виртуальной экспозиции", - сказал ТАСС генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

Он подчеркнул, что важно создать "живой диалог, чтобы на выставку приходила молодежь, посмотрела фильмы, послушала воспоминания, лекции". "Я думаю, это очень серьезная прививка на будущее. Могу сказать, что в моей жизни были две важные книги Даниила Гранина - это "Искатели" и "Мой лейтенант". Эта книга ["Мой лейтенант"] стала победителем премии "Большая книга" - ее вручали писателю в стенах Ленинки", - добавил гендиректор РГБ.

Культурный марафон "Все грани Гранина" уже прошел в Курске (8-11 августа) и Волгограде (22-25 августа). В Москве он продлится до 8 сентября, после чего эстафету примут Псков (27-30 сентября), Калининград (9-12 октября) и Санкт-Петербург (12-15 декабря).

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России. Официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге.

Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался отечественных и международных наград за свои произведения. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.