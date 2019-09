Фильм "Дылда" Кантемира Балагова представит Россию на открывающемся фестивале в Торонто

В этом году на фестивале запланировано 133 мировых премьеры, еще 71 фильм будет впервые показан в Северной Америке. Традиционно наибольшее внимание публики приковано к "Гала-программе" и "Специальной программе", представленные в них фильмы обычно и становятся победителями кинофестиваля, а в дальнейшем - основными претендентами на самую престижную кинопремию "Оскар". В этом году в Торонто в первой секции покажут 20 фильмов, а во второй - 55.

Старт фестивалю даст мировая премьера фильма "Когда-то были братьями: Робби Робертсон и The Band" (Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band) режиссера Дэниэла Роера. Продюсером картины выступил Мартин Скорсезе. Кинолента основана на мемуарах канадского музыканты и композитора Робби Робертсона и содержит редкие архивные кадры и фотографии его друзей и коллег, таких как Скорсезе, Боб Дилан, Эрик Клэптон, Брюс Спрингстин и др.

Единственная российская кинолента будет показана 9, 11 и 14 сентября. "Дылда" - это вторая работа режиссера Кантемира Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

В рубрике "Документальное кино" ожидается мировая премьера армяно-американского фильма "Я не одинок" режиссера Гарина Ованнисяна о бархатной революции в Армении. Исполнительным продюсером и автором саундтрека к нему стал фронтмен известной группы System of a Down Серж Танкян. В документальном фильме задействован и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Звезды мирового кино

Главными гостями канадского киносмотра станут голливудские звезды кино первой величины, такие как Мерил Стрип, Том Хэнкс, Николь Кидман и Роберт Де Ниро. На TIFF они представят новые киноленты со своим участием. Так, среди гала-премьер кинофестиваля в Торонто - фильм режиссера Мариэль Хеллер "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in the Neighborhood), рассказывающий историю взаимоотношений добродушного телеведущего и циничного журналиста. Главную роль в нем сыграл Том Хэнкс.

Также на киносмотре ожидаются премьерные показы фильма Тодда Филлипса "Джокер" (Joker) с Хоакином Фениксом и Робертом Де Ниро, а также драма "Щегол" режиссера Джона Краули о судьбе мальчика, потерявшего мать во время теракта. В нем сыграли Николь Кидман и Энсел Эльгорт. Оскароносная актриса Мерил Стрип представит в Торонто киноленту Стивена Содерберга "Прачечная" (Laundromat) по мотивам книги "Скрытый мир: о расследовании "Панамского досье", а Кристиан Бейл и Мэтт Деймон - фильм Джеймса Мэнголда "Форд" против "Феррари" (Ford v Ferrari), повествующий о гонках и конструкторах суперкаров.

Завершится киносмотр 15 сентября мировой премьерой биографической ленты "Радиоактивно" (Radioactive) об ученой Марии Склодовской-Кюри, которую сыграет Розамунд Пайк. Режиссером фильма стала Маржан Сатрапи.

О киносмотре

Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В отличие от других кинофестивалей, на TIFF нет официального жюри, а главной наградой является "Приз зрительских симпатий", присуждаемый по результатам зрительского голосования. В прошлом году победителем стал фильм американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book), повествующий о путешествии известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году.