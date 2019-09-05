Дагестанский ансамбль "Лезгинка" получит собственный Дом танца

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Дом танца для академического ансамбля Дагестана "Лезгинка" начнут строить в Махачкале в марте 2020 года, планируется, что коллектив, который более 60 лет базируется в небольшом клубе в Махачкале, переедет в новое здание через два года, сообщил ТАСС гендиректор ансамбля "Лезгинка" Джамбулат Магомедов.

"Я надеюсь, что уже с марта мы начнем <...> заливать фундамент - начинать строительство нашей мечты <…> 62 года существует ансамбль "Лезгинка", и 62 года мы работали в бывшем Клубе милиции в достаточно непростых условиях, мягко говоря <…> Уже четыре поколения ветеранов мечтают, чтобы нам построили отдельную базу, репетиционный центр, где сможет полноценно заниматься наш коллектив <…> Я думаю, в течение двух лет мы сможем построить Дом танца", - сказал Магомедов.

По его словам, новое здание будет построено на берегу моря, под строительство уже выделена территория между Махачкалой и Каспийском. Общий объем финансирования - более 841 млн рублей, 69% этой суммы будет выделено из федерального бюджета, еще 31% - из республиканского.

Магомедов рассказал, что в Доме танца будут созданы площадки для полноценных тренировок, репетиций, а также отдыха артистов.

"Сегодня очень растут требования к артистам, хореография не стоит на месте. Она усложняется, нагрузки увеличиваются, и, естественно, для этого нужно создавать условия. Этот Дом танцев планируется таковым, что там будут созданы все самые современные условия для того, чтобы минимизировать травматизм, чтобы артисты имели зону для релакса, чтобы артисты могли заниматься в просторном зале", - рассказал руководитель коллектива.

Расширение коллектива и кадры "для всего Кавказа"

Дом танца не только значительно улучшит условия репетиций для артистов ансамбля, но и поможет расширить коллектив, а также значительно увеличить набор в детскую студию "Лезгинки", уверен Магомедов. По его словам, ежегодно в конкурсном отборе в "Лезгинку" участвуют около 1 тыс. детей из разных регионов Северного Кавказа, при этом 300-400 человек успешно проходят конкурс, но в ансамбле занимаются лишь 80 детей.

"Остальным мы вынуждены были говорить: "Нет, мы вас принять не можем, потому что у нас негде репетировать <...> Идите в другой коллектив, потому что коллектив уже укомплектован, мы будем как-то за вами следить". А теперь все проблемы [будут решены] <…> дети будут приезжать и заниматься в просторных залах <...> Я думаю, что мы будем пополнять артистами балета, музыкантами не только дагестанский ансамбль "Лезгинка", а будем готовить кадры для всего Кавказа, для российских коллективов", - пояснил собеседник агентства.

При этом высокий конкурс и жесткий отбор в коллектив позволяет "Лезгинке" на протяжении многих лет сохранять высокий профессиональный уровень, убежден Магомедов.

"Когда такая конкурентность, артист понимает, что он должен быть в тонусе, что он должен расти, идти дальше <…> "Лезгинка" сегодня - это один из самых ярких не только кавказских, но и российских коллективов <…> это мировой бренд, и это дает импульс стремлениям и желаниям многих юношей и девушек. Сегодняшний артист ансамбля "Лезгинка"- это кумир для каждого жителя Дагестана и Кавказа", - отметил руководитель коллектива.

"Дом" для уникальных костюмов

Сегодня в распоряжении ансамбля находятся около 1,2 тыс. костюмов, большинство из которых шьются вручную.

"Каждый костюм - это просто историческая ценность. Какие-то шились во Франции, какие-то в Санкт-Петербурге, какие-то в Дагестане, уникальные костюмы. Они сегодня складируются оттого, что у нас нет помещения. <…> Они быстро выходят из строя", - рассказал гендиректор "Лезгинки".

В новом Доме танца, по его словам, концертные костюмы ансамбля будут храниться в гораздо более подходящих условиях. "Это будет специальное проветриваемое помещение, как положено костюмам, они будут находиться в климат-боксе и долго-долго будут нам служить. Самое главное - артист будут чувствовать себя комфортно. Артиста будет тянуть на работу, и, конечно же, я думаю, это даст новый толчок для того, чтобы мы могли поднять наш уровень еще на одну творческую ступень", - сказал он.

Кроме того, руководитель ансамбля рассчитывает, что новая репетиционная база создаст возможности для дополнительного дохода и укрепления материальной базы коллектива.

"У нас будет пошивочный цех, мы можем делать платные занятия для тех, кто хочет платно обучиться искусству танца, у нас будет пошив костюмов, будет выпуск дисков - как научиться танцевать. Много-много идей, где мы можем зарабатывать", - пояснил Магомедов.

О "Лезгинке"

Государственный академический ансамбль танца "Лезгинка" был создан в 1958 году, в его состав входят представители разных народов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Кавказа и других регионов России. За более 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. В декабре 2017 года коллектив ансамбля танца дал семь концертов на авиабазе "Хмеймим" и на заставах в Сирии и был удостоен медали Министерства обороны России "Участнику военной операции в Сирии".