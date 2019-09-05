Летописцы истории. ТАСС открыл фотовыставку в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка ТАСС "Конкурс Чайковского: легенды и история" открылась во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра. Экспозиция приурочена к гала-концерту лауреатов XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в рамках культурной программы Восточного экономического форума.

В торжественной церемонии открытия принимали участие заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, а также лауреаты 16-го Международного конкурса имени П. И. Чайковского пианист Ань Тяньсю и скрипач Сергей Догадин.

В экспозицию вошли архивные и современные кадры разных лет - всего 38 фотографий, начиная с первого конкурса 1958 года. Фоторепортеры ТАСС запечатлели самые яркие моменты из истории конкурса, который признан национальным достоянием России. Герои снимков - лауреаты разных лет во время выступлений, а также гости и члены жюри. В их числе победитель первого конкурса американский пианист Ван Клиберн, член жюри Мария Каллас, лауреаты разных лет Владимир Крайнев, Виктор Третьяков, Гидон Кремер, Каринэ Георгиан, Михаил Плетнев и другие известные исполнители.

Блистательный конкурс и "наши летописцы"

"Мне сегодня очень приятно здесь находиться, потому что конкурс Чайковского для нашей страны - одно из самых главных музыкальных событий. В этом году он получился ярким как никогда. Он получился блистательным", - сказала Голодец.

Как отметила вице-премьер РФ, каждый раз конкурс Чайковского открывает новые имена, и "те, кто становится в нем лауреатами, делают феерическую карьеру". "Иногда даже трудно проассоциировать этих знаменитостей, этих величайших людей музыки с первыми шагами, которые они делали на конкурсе Чайковского", - добавила она.

Вице-премьер поблагодарила генерального директора ТАСС Сергея Михайлова, назвав агентство "наши летописцы".

"Мы так много снимаем и рассказываем о том, что происходит в сфере культуры, что мне многие говорят: ТАСС расшифровывается как "театральное агентство Советского Союза", - сказал Михайлов. Он отметил, что фотовыставка была идеей Голодец.

"А мы с удовольствием ее сделали. Обратите внимание: здесь работали выдающиеся фотографы ТАСС. Александра Конькова, которого Федерико Феллини назвал лучшим папарацци Советского Союза. Обратите внимание на работу Вана Клиберна. Человек, который прославился благодаря победе в первом конкурсе Чайковского. У нас его называли Ванечкой и даже вся страна писала ему письма", - рассказал Михайлов.

Генеральный директор ТАСС отметил, что "выставка получилась теплой и воздушной, как и само искусство".

ТАСС всегда уделяет пристальное внимание освещению культурных событий. В 2019 году ТАСС - официальный информационный партнер Года театра, а также непосредственный участник важнейших событий и проектов в области культуры. В начале этого года ТАСС проводил выставку на приморской сцене Мариинского театра "Театр в объективе ТАСС". В конце августа 2019 года ТАСС запустил подкасты о классической музыке, записанные с Алексеем Сканави.

Награждение

Голодец и Михайлов наградили лауреатов XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Ань Тяньсю и Сергея Догадина картинами - кадрами фотоархива ТАСС.

Ань Таньсю получил постер с изображением Вана Клиберна. Догадину вручили постер со скрипачом Виктором Третьяковым. Музыканты, как казалось, от радости и волнения с трудом подбирали слова благодарности.

Музыкальная школа

Голодец отметила, что в этом году во Владивостоке произошло серьезное для Приморья культурное событие: открылась Центральная музыкальная школа.

"Был очень серьезный набор. Когда мы задумывались об этом проекте, то директор музыкальной школы Пясецкий Владимир Викторович сказал: "Восемь детей я наберу". Прошел месяц скрупулезного поиска детей, он мне сказал: "Ольга Юрьевна, дайте мне еще месяц. Я не могу оставить детей за дверьми школы - очень талантливые", - рассказала она.

Ученикам школы в рамках открытия фотовыставки ТАСС также вручили памятные подарки.