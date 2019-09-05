Третьяковка запустит театральный проект с Владимиром Машковым

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, выступая в рамках Восточного экономического форума, анонсировала театральный проект, который музей подготовит совместно с художественным руководителем Театра Олега Табакова Владимиром Машковым.

"Мы сейчас разрабатываем и запускаем интереснейшую программу с Владимиром Машковым, с "Табакеркой" и со студентами Машкова, пока не буду раскрывать детали, но это абсолютная инклюзия и полная иммерсивность", - сказала Трегулова.

По ее словам, этот проект "позволит студентам заряжаться от тех произведений, которые висят на стенах постоянной экспозиции Третьяковской галереи", а также будет способствовать появлению новых приемов актерской игры.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.