Звягинцев весной 2020 года начнет снимать новый фильм

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Номинант на "Оскар", обладатель "Золотого глобуса" и наград Каннского кинофестиваля, кинорежиссер и сценарист Андрей Звягинцев весной 2020 года приступит к съемкам нового фильма. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель кинокомпании Hype Film, которая займется производством картины.

"Название новой картины Андрея Звягинцева пока не раскрывается. Съемки запланированы на весну 2020 года. Прокат намечен на 2021 год. В данный момент режиссер и творческая команда заняты работой над сценарием и выбором локаций для съемок", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в кинокомпании, в основе будущего фильма Звягинцева - "драматическая история благополучного, состоятельного человека средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря". "Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить", - привели в Hype Film слова Звягинцева.

Как отметил продюсер Илья Стюарт, "Звягинцев - один из самых важных режиссеров на мировой арене", который "вновь довольно точно улавливает дух времени и говорит со своим зрителем о самом актуальном и своевременном". Его фильмы неоднократно участвовали в программах главных международных кинофестивалей и удостаивались важнейших в киноиндустрии призов. Дебютный фильм Звягинцева "Возвращение" получил главный приз Венецианского фестиваля, а его "Изгнание" завоевало "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах за лучшее исполнение мужской роли Константином Лавроненко.

Фильм Звягинцева "Елена" удостоился специального приза программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля, а "Левиафан" был награжден призом за лучший сценарий в Каннах, премией "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и номинирован на премию "Оскар". Вышедшая в 2017 году "Нелюбовь", помимо номинаций на премии "Оскар" и "Золотой глобус", была удостоена приза жюри на Каннском фестивале и премии "Сезар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".