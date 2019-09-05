СМИ: режиссер "Высотки" и "Доктора Кто" снимет новый фильм о Ларе Крофт

Режиссером продолжения фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" назначен Бен Уитли. Об этом сообщает Deadline.

Главную роль в фильме вновь сыграет Алисия Викандер. По информации издания, сценарий напишет Эми Джамп.

Как ожидается, съемки начнутся в начале следующего года. Премьера картины запланирована на 19 марта 2021 года.

Бен Уитли снял такие фильмы, как "Список смертников", "Высотка", а также эпизоды "Доктора Кто".

Боевик "Tomb Raider: Лара Крофт" снял режиссер Роар Утхауг. Фильм, рассказывающий о приключениях "расхитительницы гробниц", стартовал в российском прокате 15 марта 2018 года.