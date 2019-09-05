Национальный театр Карелии откроет фестиваль в Грозном семейным спектаклем

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 сентября. /ТАСС/. Первый Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация" в Грозном откроет спектакль для семейного просмотра по мотивам карельской сказки "Сын-медведь" Национального театра Карелии. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе театра.

"Труппа будет показывать свой спектакль в день открытия фестиваля", - рассказала собеседник агентства.

Спектакль основан на фольклорном сюжете о бездетных муже и жене, которые взяли себе в сыновья медведя, после чего в их жизни начинают проходить чудеса. Режиссер-постановщик спектакля, а также исполнитель роли мужа Вячеслав Поляков дополнил спектакль народными присказками, песнями и обрядами. В музыкальном и визуальном оформлении также используются национальные карельские узоры и инструменты - струнные инструменты кантеле, йоухико и другие. Кроме того, спектакль знакомит зрителей со всеми языками коренных народов Карелии - непосредственно карельским, финским, вепсским и русским.

"Сын-медведь" идет без перевода, но на нескольких языках, и тем не менее понятен всем. Когда стало известно о проведении фестиваля "Федерация", мы остановились именно на этом спектакле, потому что он помимо хорошей фестивальной истории (постановка была отмечена первым призом фестиваля "Арлекин" в Санкт-Петербурге в 2017 году), ярко представляет традиционную культуру Карелии, ее обрядовую часть и нематериальное наследие", - отметила руководитель литературно-драматургической части театра Наталья Жемгулене.

Спектакль "Сын-медведь" покажут зрителям фестиваля в Грозном перед церемонией официального открытия, одной из четырех ведущих которого также станет актриса Нацтеатра Карелии Александра Анискина. Из Чеченской республики труппа продолжит гастроли с этим спектаклем, которые продлятся в течение всей осени. Постановка едет с ним на театральную олимпиаду в Санкт-Петербурге, а затем на еще один фестиваль в город Кудымкар Пермского края.

Первый фестиваль национальных театров "Федерация" пройдет в Грозном с 11 по 19 сентября в рамках Года театра в России, объявленном указом президента РФ Владимира Путина. Для участия в культурном событии были отобраны 14 театров, которые продемонстрируют зрителям свои постановки.