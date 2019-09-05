Прием заявок на тематический фестиваль культуры Северного Кавказа завершится 9 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа совместно с информационным агентством ТАСС объявили о завершении приема заявок на участие в отборочном этапе второго фестиваля "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", сообщили в четверг журналистам организаторы мероприятия. Заявки можно будет подать до 9 сентября включительно.

"Завершается прием заявок на участие в отборочном этапе II тематического фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств". Заявки принимаются до 9 сентября включительно. К участию в номинациях "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительское искусство", "Художественное слово", "Фотография" приглашаются участники, достигшие 18 лет, рожденные или проживающие на территории Северного Кавказа", - говорится в сообщении.

Для участников со всей России открыт конкурс на приз зрительских симпатий. Конкурсанты должны подготовить и разместить на своих страницах в социальной сети Instagram видеоролики до 59 секунд с представлением творческих номеров, с которыми в случае победы они смогут выступить на гала-концерте в Санкт-Петербурге. Публикацию необходимо отметить хэштегом #SevKavFest2019. Победит тот конкурсант, чья публикация наберет наибольшее количество просмотров. Желающие могут направить заявку через форму обратной связи на сайте или на почту фестиваля - sevkavfest@tass.ru, прикрепив ссылку на свои работы.

До 13 сентября жюри выберет победителей, которые выступят на гала-концерте в Санкт-Петербурге. В состав жюри вошли певица Жасмин, главный балетмейстер Государственного русского драматического театра им. М. Ю. Лермонтова Аднан Мажидов, художественный руководитель государственного ансамбля народного танца "Ингушетия" Руслан Гадаборшев, певица, заслуженная артистка Северной Осетии Елена Газаева, директор Государственного ансамбля танца Карачаево-Черкесской Республики "Эльбрус" Исмаил Байрамкулов, а также артист национального балета "Сухишвили" Айдар Шаманов и участница музыкального дуэта The Aftermath Фатима Матиева.

В 2018 году фестиваль прошел в Москве на Тверской площади, мероприятие посетили более 10 тыс. человек, на сцене выступили более 300 артистов.