В КБР построят ДК в рамках проекта "Культура малой родины"

НАЛЬЧИК, 5 сентября. /ТАСС/. Строительство Дома культуры в селении Атажукино Баксанского района Кабардино-Балкарии планируется завершить в конце 2019 года в рамках федерального проекта "Единой России" - "Культура малой родины". Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе района.

"Строительство Дома культуры началось в конце июня по программе "Культура малой родины". Площадь здания составляет 600 кв. метров. На сегодняшний день продолжается возведение стен. Подрядчик планирует завершить строительные работы в декабре этого года", - сообщили в пресс-службе.

Стоимость проекта составляет 20 млн рублей. Ожидается, что в новом ДК будет большой зрительный зал с эстрадой на 300 мест, библиотека, гримерка, санузлы, индивидуальное отопление. Как отмечается, при строительстве будет учтена необходимость создания доступной среды для маломобильной категории граждан.

Ранее сообщалось, что власти республики включат капитальный ремонт Дома культуры отдаленного селения Октябрьское, построенного более 50 лет назад, в нацпроект "Культура". В рамках нацпроекта "Культура" в 2019 году завершится строительство в сельских поселениях Булунгу, Карасу и Старый Черек. Дома культуры после капремонта откроются во Втором Лескене и Безенги, в 2020 году введут в эксплуатацию досуговый комплекс в селении Нартан.