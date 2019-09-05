В России отменили запланированные показы спектаклей с участием Изабель Юппер

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские показы спектаклей с участием французской актрисы Изабель Юппер отменены. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель компании-организатора гастролей.

"К большому сожалению, по причинам, не зависящим от нас, спектакли Изабель Юппер, назначенные на 8 сентября в Московском Доме Музыки и на 10 сентября в Театре Балтийский Дом в Санкт-Петербурге, отменяются", - говорится в заявлении менеджмента актрисы, которое она прислала через посольство Франции в РФ.

"Изабель Юппер и продюсерское агентство "Les Visiteurs du Soir" выражают глубокое сожаление в связи с отменой спектаклей", - проинформировал менеджмент актрисы.

Юппер планировала показать в двух российских городах моноспектакль "Любовник" по одноименному роману Маргерит Дюрас. Это самое известное сочинение французской писательницы, оно было написано в 1984 году. Произведение рассказывает историю любви дочери французских колонистов в Индокитае и местного мужчины. По повести, удостоенной престижной Гонкуровской премии, был снят и знаменитый фильм Жан-Жака Анно.

Признанная звезда мирового кинематографа уже выступала на московских театральных подмостках. В 2015 году актриса представила на Международном театральном фестивале имени Чехова пьесу Пьера де Мариво "Ложные признания" вместе с парижским театром "Одеон". Юппер также признавалась, что мечтает сыграть в спектаклях по пьесам Антона Павловича Чехова "Вишневый сад" и "Платонов".

66-летняя Юппер известна зрителям по таким картинам, как "Вальсирующие", "Алоиза", "Судья и убийца". Всего на ее счету более 60 актерских работ, в основном - с режиссерами французского авторского кино. После съемок в фильме "Женское дело" она была удостоена приза за лучшую женскую роль на фестивале в Венеции, а лента "Мадам Бовари" принесла ей премию на 17-м Московском кинофестивале. Мировой успех пришел к Юппер после картины "Пианистка", за которую актриса получила в Канне приз за лучшую женскую роль.