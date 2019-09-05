Русский музей примет 75 картин Репина из Третьяковки для юбилейной выставки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Государственный Русский музей примет на юбилейной выставке картин Ильи Репина в Санкт-Петербурге 75 произведений художника из коллекции Третьяковской галереи. Об этом сообщил в четверг журналистам директор Русского музея Владимир Гусев.

В экспозицию Русского музея вернули самую масштабную картину Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения", которая занимает целый зал. Остальные произведения художника, доставленные из Москвы, сначала будут показаны на юбилейной выставке, а потом вернутся на прежние места в залах Михайловского дворца.

"Мы открываем 3 октября большую персональную выставку Ильи Репина, эта выставка юбилейная. В Москве, в Третьяковской галерее, выставка было немножечко другая. Это делается и во имя обмена двух крупнейших музеев, и во имя художника. На выставке в Третьяковской галерее было 78 произведений из коллекции Русского музея. У нас из Третьяковки 75 произведений Репина, то есть у нас равноценный обмен", - сказал Гусев.

Он отметил, что на выставке в Русском музее сделают акцент на позднем периоде творчества Репина и влиянии на него исторических событий начала ХХ века. Гусев рассказал, что выставка будет условно состоять из двух частей. Чтобы не перемещать "Заседание Госсовета" размером 4 на 8 метров, на основной выставке в Корпусе Бенуа установят указатель к залу с этой картиной.

Как сообщил ТАСС куратор будущей выставки, научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX - начала XXI вв. Русского музея Сергей Кривонденченков, всего в Петербурге представят около 250 работ. "Третьяковка дает все лучшие вещи, кроме одной, которой не было и у них в экспозиции - "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Но будут такие произведения, как "Не ждали", "Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре" и другие", - уточнил куратор.

Выставки к юбилею Репина

Илья Репин - русский художник эпохи демократического реализма, академик Императорской академии художеств. Портретист, автор картин исторического и бытового жанров. Его кисти принадлежат картины "Бурлаки на Волге", "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", "Садко в подводном царстве", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и другие известные произведения.

Выставка в Третьяковской галерее, которая проходила 16 марта - 18 августа, открыла серию проектов, посвященных юбилею художника. Ее посетили около 600 тыс. человек. Петербургская выставка к 175-летию со дня рождения Репина откроется 3 октября. После Москвы и Санкт-Петербурга ее покажут в музее Пти-Пале в Париже, а в 2021 году - в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.