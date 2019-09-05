Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент российской Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Юрий Бобров умер на 68-м году жизни. Об этом сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов РФ.

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.

Союз кинематографистов России и Гильдия выразили соболезнования родным и близким Боброва.

"Увлеченность своей профессией, любовь к кинематографу и искреннее уважение к людям сделали Юрия Александровича не только незаменимым профессионалом, но и другом, и просто дорогим человеком многим. Таким он останется в памяти друзей и коллег", - отмечается на сайте.

Юрий Бобров родился в 1952 году во Владивостоке. Окончил факультет театральной режиссуры Хабаровского Государственного института искусств и культуры. С 1996 по 2002 год работал заместителем генерального директора Госфильмофонда России по экономике и производству. В 2002-2004 годах - заместитель руководителя департамента экономики и инвестиций Министерства культуры РФ. С 2004 по 2013 годы возглавлял в качестве генерального директора кинокомпанию "Парамир", с 2014 года - кинокомпанию "Элюзор".

В его продюсерской фильмографии - свыше 20 фильмов. В 2008 году Бобров был избран президентом Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. Награжден знаком "Почетный кинематографист России".