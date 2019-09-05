Скульптор рассказал, каким будет памятник Маршаку в центре Москвы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Памятник поэту и переводчику Самуилу Маршаку в Москве будет достигать 4 м в высоту. Об этом сообщил журналистам автор памятника, скульптор Георгий Франгулян.

"Физические размеры - 4 метра, материал - бронза, литье <…> Этот кусочек старой Москвы сохранил то обаяние, без которого мы будем страдать <...> Для меня очень важно попасть в архитектуру того места, которое мне доверили, чтобы это не диссонировало, чтобы это подчеркивало прелесть этого района и обостряло, таким образом, восприятие образа того, кого ты портретируешь", - сказал он.

По словам инициатора создания памятника, президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрия Каннера, около 25 представленных на конкурс проектов памятника были отвергнуты перед тем, как было решено остановиться на макете Франгуляна. "Мы с музеем современного искусства провели конкурс <…> Наша идея поставить суперсовременный памятник Маршаку в Москве не состоялась. Хотя серьезные и молодые, и с опытом участвовали скульпторы - нас вообще ничего не устроило, хотя было около 25 работ", - сказал он на пресс-конференции.

Внук поэта Александр Маршак рассказал, что открытие памятника может быть приурочено к Конгрессу Международного совета по детской и юношеской литературе (International Board on Books for Young People, IBBY), который состоится в 2020 году. "Мы говорим о середине, условно, будущего года - может быть, это [открытие] будет весной, может - летом. На будущий год будет очень значительное событие в Москве - это всемирный конгресс детской литературы, мы получили предложение эти события совместить. По значимости это было бы, наверное, очень разумно", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Памятник и конгресс

Монумент Самуилу Маршаку будет установлен на Лялиной площади недалеко от дома, где Маршак жил с 1938 по 1964 год. Памятник создается на благотворительные пожертвования. Свой вклад в увековечение имени любимого писателя может внести любой желающий, пожертвования принимаются на сайте moimarshak.ru. На данный момент, по информации сайта, собрано 4 080 770 рублей из необходимых 27 млн.

Советский писатель, переводчик и литературный критик Самуил Маршак родился 3 ноября 1887 года в Воронеже, его первые стихи были опубликованы в 1907 году. С 1912 по 1914 год он учился на факультете искусств Лондонского университета. Маршак - автор нескольких десятков детских сказок, множества сатирических и лирических стихов, а также ставших классическими переводов на русский язык Уильяма Шекспира, Уильяма Блейка, Роберта Бернса, Уильяма Вордсворта, Джона Китса и других. Кроме того, он занимался переводами на русский язык произведений на украинском, белорусском, литовском и армянском.

IBBY была основана в 1953 году в Цюрихе, и официально признана Детским фондом ООН и ЮНЕСКО. 37-й Всемирный конгресс IBBY, который состоится в 2020 году, пройдет в Москве. Россия присоединилась к IBBY в 1968 году. Тема Всемирного конгресса IBBY 2020 в Москве - "Огромный мир сквозь призму детских книг: отечественная и переводная литература - роль, значение, влияние на юных читателей разных стран".