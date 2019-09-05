Поврежденная во время кражи картина Куинджи отправлена на реставрацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из коллекции Русского музея, поврежденная во время попытки ее похищения зимой с выставки в Москве, отправлена на реставрацию. Об этом сообщила ТАСС в четверг главный хранитель Русского музея Ольга Бабина.

Реставраторы восстановят поврежденные участки красочного слоя и переложат картину на новый холст.

"Прошел реставрационный совет, программа реставрации уже принята, реставраторы определены, картина ушла на реставрацию. Там не такая большая работа, не такие большие утраты, единственное, будет дополнительно передублировка", - сказала Бабина ТАСС.

По ее словам, реставрация будет проходить в обычном режиме, ее сроки будут зависеть от загрузки реставраторов и технологических требований. "Мы не спешим. Она не в таком состоянии, когда ее нужно спасать", - отметила главный хранитель.

Она не исключила, что после реставрации "Ай-Петри. Крым", которая обычно хранится в фондах, будет представлена в экспозиции музея. "Научная часть определит, как экспонировать. Для меня важно, чтобы она была в хорошем состоянии. Я думаю, что обязательно покажут, она сейчас на слуху - она стала самой популярной у Куинджи за последнее время", - сказала Бабина.

Картина с историей

Картина "Ай-Петри. Крым" из собрания Государственного Русского музея датируется 1890-ми годами. Полотно размером 39 на 53 сантиметра выполнено маслом на бумаге и холсте.

В конце 2018 года Русский музей предоставил ее в числе других работ Куинджи для выставки в Третьяковской галерее, откуда ее 27 января попытались похитить. На следующее утро подозреваемого в краже задержали, полотно нашли на стройке в Одинцовском районе Подмосковья и вернули на выставку. В конце февраля картину доставили в Русский музей вместе с остальными экспонатами, после чего ее показали публике на камерной выставке, посвященной крымскому периоду творчества Куинджи.

Архип Иванович Куинджи (1842-1910) - пейзажист, один из самых ярких русских художников XIX столетия. Автор полотен "Лунная ночь на Днепре", "Красный закат над Днепром", "Березовая роща" и др. Русский музей обладает обширной коллекцией произведений Архипа Куинджи, в фондах хранится 418 его произведений.