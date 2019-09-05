Написанные во время войны письма Шостаковича представят на выставке в Самаре

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Письма композитора Дмитрия Шостаковича, написанные им во время Великой Отечественной войны в период его проживания в Самаре, впервые будут выставлены в этом городе. Об этом говорится в сообщении, распространенном городской администрацией в четверг.

"Расшифровка текстов писем и стенограммы будет представлена в экспозиции музея Эльдара Рязанова уже на этой неделе. Позднее посетители смогут ознакомиться с копиями данных документов в зале "Куйбышев - запасная столица", - говорится в сообщении.

Композитор Дмитрий Шостакович проживал в Куйбышеве (с 1935 по 1991 год так назывался город ) во время эвакуации с 1941 по 1943 годы и именно здесь закончил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией, которую впервые исполнили 5 марта 1942 года в Академическом театре оперы и балета на площади Куйбышева. В сквере около театра на этой неделе был установлен памятник композитору авторства скульптора Зураба Церетели.