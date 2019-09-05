Написанные во время войны письма Шостаковича представят на выставке в Самаре

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Письма композитора Дмитрия Шостаковича, написанные им во время Великой Отечественной войны в период его проживания в Самаре, впервые будут выставлены в этом городе. Об этом говорится в сообщении, распространенном городской администрацией в четверг.
"Расшифровка текстов писем и стенограммы будет представлена в экспозиции музея Эльдара Рязанова уже на этой неделе. Позднее посетители смогут ознакомиться с копиями данных документов в зале "Куйбышев - запасная столица", - говорится в сообщении.
Композитор Дмитрий Шостакович проживал в Куйбышеве (с 1935 по 1991 год так назывался город ) во время эвакуации с 1941 по 1943 годы и именно здесь закончил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией, которую впервые исполнили 5 марта 1942 года в Академическом театре оперы и балета на площади Куйбышева. В сквере около театра на этой неделе был установлен памятник композитору авторства скульптора Зураба Церетели.
В экспозиции будут представлены ранее не опубликованные письма Дмитрия Шостаковича, адресованные его матери Софье Васильевне в блокадный Ленинград, а также стенограмма встречи композитора с коллективом куйбышевской музыкальной школы, которая в настоящее время носит его имя. В письмах композитор выражает сожаление, что не удалось вывезти мать из Ленинграда, рассказывает об обустройстве в Куйбышеве и работе над Седьмой симфонией. "Друзья у нас здесь есть. Подружились со многими, очень хорошими людьми. Коротаем с ними редкий досуг. Редкий потому, что я много работаю над симфонией, а сейчас над корректурой", - говорится в текстах писем.
Расшифровка текстов будет представлена в экспозиции на следующей неделе. Позднее на обозрение посетителей будут выставлены копии документов.
Музей знаменитого режиссера и почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова открылся в мае прошлого года в самарском доме, где он жил с родителями в детстве. Музей расположился в бывшей коммунальной квартире на первом этаже дома 120 по улице Фрунзе. Центральное место в экспозиции занимает мемориальная комната семьи Рязанова. Один из залов посвящен истории города Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция основана на воспоминаниях Эльдара Рязанова и его сверстников.