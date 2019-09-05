Спектакли воронежского фестиваля "Маршак" впервые оценит и наградит детское жюри

ВОРОНЕЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Детский театральный фестиваль "Маршак", который пройдет в Воронеже с 26 октября по 3 ноября, впервые соберет детское жюри. Дети отберут лучшие спектакли, напишут сценарий церемонии их награждения и вручат призы победителям, в четверг сообщила журналистам пресс-служба фестиваля.

"Новшеством фестиваля станет театрализованная церемония награждения лучших участников. Традиционно фестиваль не конкурсный, но в этом году воронежские дети сами определят, какие спектакли и по каким критериям они выделят из программы, а также сами сочинят церемонию награждения. Швейцарский режиссер Корсин Гауденц приедет в Воронеж и будет курировать проект "Жюри", куда наберет десять детей от восьми до 12 лет. Вместе они в течение всего фестиваля будут обсуждать театр и придумывать церемонию награждения", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

По ее данным, на фестивале представят 19 спектаклей российских и зарубежных театров. Откроется фестиваль мюзиклом "12 месяцев" музыкального театра "Карамболь" из Санкт-Петербурга.

"В день открытия спектакли также покажут Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, театр "Сhapk" из Москвы и Театр юного зрителя из Воронежа. Международную программу представят участник off-программы Авиньонского фестиваля бельгийский театр "Nyash Co" с танцевальным спектаклем "10:10", моноистория "Дарая" от "Foule Theatre" (Бельгия) и спектакли израильского театра "Train Theatre", - говорится в сообщении пресс-службы фестиваля "Маршак".

Детский театральный фестиваль "Маршак" назван в честь уроженца города - детского писателя Самуила Маршака, автора популярных детских произведений "Умные вещи", "Где обедал воробей?", "Усатый-полосатый", "В гостях у королевы" и других, а также переводчика произведений Роберта Бернса, Уильяма Шекспира и сказок разных народов.

Фестиваль "Маршак" создан в 2015 году и ежегодно проходит в Воронеже в дни осенних каникул. Он состоит из трех разделов: "Театр для детей" со спектаклями профессиональных театральных коллективов, "Театр, в котором играют дети", который состоит из спектаклей детских театральных студий и школ, а также образовательной части с лекциями и мастер-классами театральных педагогов и режиссеров.