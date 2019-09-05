Фестиваль "Душа Японии" в Москве объединит старинные мелодии и музыку Прокофьева

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. XXI Международный фестиваль "Душа Японии" стартует 8 сентября в Большом зале Московской консерватории программой, которая позволит провести параллель между старинными японскими мелодиями и творчеством русского композитора Сергея Прокофьева. Об этом ТАСС в четверг сообщила художественный руководитель фестиваля Маргарита Каратыгина.

"На открытии 8 сентября будет программа из старых произведений и новых, основанных на ключевых мелодиях японской музыкальной культуры. Например, песенка "Этигодзиси" (дзиси - фантастическое существо, которое символизирует вселенскую радость, - из провинции Этиго, прим. ТАСС) известна, как минимум с XVII века. Видимо, нашему композитору Сергею Прокофьеву ее напели великолепные гейши, которых он посетил в Японии и включил ее в финал Третьего концерта для фортепиано с оркестром. Прозвучат оба произведения, и слушатели попробуют распознать в музыке Прокофьева рудимент японской песенки", - пояснила собеседница агентства.

"Программа фестиваля сделана с огромной любовью к японской культуре, интересом к ее традициям и умению сохранять и развивать эти традиции. В этом плане нам очень полезно сотрудничать с японскими партнерами, потому что мы у них учимся беречь свою собственную культуру", - сказала худрук фестиваля.

По ее словам, в программу также войдет древнее произведение "Этэнраку" (с японского - "музыка, сошедшая с небес") - пожелание здоровья, многих лет царствования и счастья, которым традиционно открывались церемонии в императорском дворце. "Эта мелодия звучит в самых разных интерпретациях, на эту тему пишут и японские композиторы, и авторы из других стран. Есть сочинения, которые близки по звучанию ансамблю гагаку (жанр традиционной японской музыки и танцев, исполняющийся при императорском дворе - прим. ТАСС), и одно из таких произведений прозвучит в концерте", - отметила Каратыгина.

Ансамбль японской музыки Московской консерватории Wa-On на традиционных инструментах исполнит песню воинов клана Курода - "Куродабуси", существующую с XII века. После этого дуэт японских пианистов Масая Танака и Норико Сэкитани сыграет фантазию на эту тему.

Идею соединить в программе традиционные мелодии, которые бережно хранит японская культура, и более современные подсказал выпускник Московской консерватории и участник нынешнего фестиваля, пианист Масая Танака.

О фестивале

Фестиваль "Душа Японии" проходит в Московской консерватории ежегодно. Нынешний смотр продлится до 23 декабря - дня рождения ушедшего в апреле 2019 года на покой императора Японии Акихито. В программе также танцевальные и театрализованные представления. Впервые смотр посетит группа, представляющая мирную - танцевальную и спортивную - часть искусства ниндзя.