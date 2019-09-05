Рок-группа "Пикник" отправится в турне по России с новым альбомом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Рок-группа "Пикник" в октябре отправится в большое турне в поддержку своей 23-й студийной пластинки "В руках великана". Об этом сообщили ТАСС в четверг участники коллектива.

"Первая проба пера будет 5 октября в Великом Новгороде, всего же в графике значатся 80 городов", - отметил бас-гитарист "Пикника" Марат Корчемный.

Группа выступит в Саратове, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Иркутске, Красноярске, Кемерове, Новосибирске, Омске и других городах. 29 октября музыканты дадут концерт в родном для "Пикника" Санкт-Петербурге, в БКЗ "Октябрьский", а 8 ноября - в московском "Крокус Сити Холле". По словам вокалиста и гитариста коллектива Эдмунда Шклярского, финальное шоу запланировано на краю страны - в Калининграде.

"Концерты этого тура будут отличаться тем, что мы будем брать дополнительные силы: в каждом городе будем искать по две девушки-актрисы, вместо одной, как делали раньше. Каждый раз они выполняли разные роли: живой виолончели, Красной принцессы и так далее. В этом году это будут барабанщицы, которые в песне "Сияние" будут играть на металлических бочках", - рассказал Корчемный.

Музыканты останутся верны традиции, и превратят шоу в спектакль с вымышленными героями из "мира" "Пикника". На сцене появятся как знакомые поклонникам персонажи (человек на ходулях), так и несколько новых, которых будет объединять образ великана - большой глаз. "В песне под "великаном" имеется в виду не физический персонаж, а некий повелитель театра, в котором мы живем, кукловод, движениям которого кто-то повинуется, а кто-то пытается сопротивляться. На сцене этот образ судьбы, предначертания будет визуализирован в виде великана с большим глазом вместо головы, который следит, чтобы его предначертания выполнялись вовремя", - пояснил мифологию представления бас-гитарист.

В сет-лист войдут песни разных периодов. "На первых концертах мы смотрим на реакцию публики и, если это необходимо, возвращаемся к формированию сет-листа", - признался Корчемный. Пока в планах музыкантов сыграть пять новинок, большую же часть шоу построить на более ранних песнях, включая "Королевство кривых", "У шамана три руки" и "Фиолетово-черный".

"В руках великана"

Релиз альбома "В руках великана" состоялся 1 сентября. "Центральной темой стал оптимизм, потому что мы - группа жизнеутверждающая и всегда пропагандировали "свет сквозь тернии", - заметил Шклярский.

По словам музыкантов, каждый альбом они собирают "по настроению", поэтому в них попадают как недавно написанные песни, так и те, которые ждали своего часа. "Самой сложной задачей стал выбор названия - мы хотели, чтобы оно соответствовало новой программе, а это не всегда совпадает", - признался вокалист "Пикника".

Рок-группа "Пикник" основана в Ленинграде в 1978 году студентами Ленинградского Политеха. Известность получила с приходом солиста и гитариста Эдмунда Шклярского в 1981 году и выпуском первого альбома - "Дым" - в 1982. В нынешнем составе группы также - барабанщик Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский.