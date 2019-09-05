Русский музей планирует открыть весной отреставрированные залы Михайловского замка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Парадные залы Михайловского (Инженерного) замка в Санкт-Петербурге, которые ранее служили помещениями военно-морской библиотеки и не были доступны посетителям, планируется открыть после реставрации весной 2020 года. Об этом сообщили в четверг журналистам представители дирекции музея.

"На будущий год у нас 3 юбилея - 125 лет со дня основания Русского музея, 175 лет со дня рождения Александра III и 220 лет со дня освящения Михайловского замка - завершения его строительства. Мы завершаем реставрацию тех залов, которые освободились [после переезда Центральной военно-морской библиотеки], и которые никто никогда не видел. Туда вернутся вещи, которые там были изначально", - сказал журналистам директор Русского музея Владимир Гусев.

Как рассказала ТАСС главный хранитель Русского музея Ольга Бабина, открытие новых залов запланировано весной, к этому же времени будут отреставрированы крупноформатные картины, которые раньше украшали стены этих залов, но долгое время хранились в запасниках.

"В Михайловском замке реставрируется та часть, которая была передана морской библиотеке, и у нас есть часть произведений, которые хранятся именно из этих парадных залов. Они огромные, и они практически не демонстрировались, их нужно будет реставрировать. К апрелю следующего года планируется отреставрировать работы и открыть залы", - уточнила она.

Михайловский замок был построен в конце XVIII века в центре Санкт-Петербурга рядом с Летним садом для императора Павла Первого, который сам создавал эскизы его планировки. Этот дворец был императорской резиденцией лишь в течение 40 дней - его создатель был убит в нем в марте 1801 года. После этого события парадные покои замка приспособили для разных ведомственных учреждений, на протяжении двух веков в нем располагались военно-учебные заведения.

В апреле 2018 года фонды Центральной военно-морской библиотеки были полностью переведены из Михайловского замка в новое здание на Васильевском острове, что позволило Русскому музею, в ведении которого замок находится с 1991 года, начать реставрацию Большого тронного, Воскресенского и Арабескового залов.