Смотрители российского павильона на Венецианской биеннале рассказали о его популярности

ВЕНЕЦИЯ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Российская экспозиция на Венецианской арт-биеннале вызывает живой интерес и нравится публике, особенно зарубежной. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали смотрители российского павильона, которые одновременно выступают экскурсоводами и объясняют задумку авторов.

"Российский павильон очень популярен. Мы не ведем точную статистику, но определенно могу сказать, что он один из самых посещаемых. Экспозиция нравится, особенно итальянцам и иностранцам. Россияне оставляют менее восторженные отзывы", - рассказала Мара, студентка искусствоведческого факультета, которая не первый год работает на Биеннале.

Концепция российской экспозиции, посвященной Эрмитажу, достаточно сложна и многослойна. Санкт-Петербургский музей выступил в этом году ее организатором и пригласил реализовать ее талантливых и неординарных деятелей культуры - художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая и режиссера Александра Сокурова. Их инсталляции так или иначе связаны с Эрмитажем и между собой, дополняя друг друга. Так, Сокуров размышляет над библейским сюжетом о блудном сыне (Евангелие от Луки), используя в том числе картину "Возвращение блудного сына" Рембрандта, которая выставлена в Эрмитаже.

Линия Рембрандта

"Я вижу здесь сюжет жизни, меня привлекает эта моральная коллизия. Говорю сейчас не о размышлениях исследователей, их расшифровках. Меня интересуют просто старый человек и вернувшийся к нему сын. Моей главной идеей стало попытаться создать композицию, связанную с этой темой. Первое мое внутреннее желание - уйти от религиозной, мифологической линии, но коснуться человеческого, эмоционального, морального чувства", - поясняет Сокуров в тексте, напечатанном по старинке на печатной машинке и размещенном на старомодном стенде как будто из советского музея при входе в павильон. В творческую команду Сокурова вошли художники-постановщики Елена Жукова и Лидия Крюкова, с которыми он работал над фильмами "Фауст" и "Русский ковчег", посвященными Эрмитажу; режиссер Александр Золотухин, выпускник мастерской Сокурова; а также студенты Санкт-Петербургской академии художеств. Они создали инсталляцию, совмещающую документальное кино и анимацию, живопись и скульптуру.

Линию Рембрандта продолжает в другом пространстве "Фламандская школа", также широко представленная в Эрмитаже. Инсталляция художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая посвящена силе искусства. "Я работал с темой Эрмитажа, с темой музея вообще, в целом. Музей как завод. Музей как аттракцион. Музей как кладовая. Зал воспоминаний после апокалипсиса или некого акта уничтожения, пожара", - поясняет художник. При этом пожар присутствует уже у Сокурова, а вторая инсталляция находится как будто в темном подвале. Для своей работы он выбрал "Рыбную лавку" Франса Снейдерса, "Бобового короля" Якоба Йорданса и картину Бартоломеуса ван дер Хелста "Новый рынок в Амстердаме". "Все три картины - про материальную пищу, про каждодневные потребности человека, про бесконечную рутину человеческого существования", - пояснил художник. "Механический балет" публики призван символизировать то, как искусство возвышает человека над приземленными нуждами.

В Данте истина

Основные экспозиции традиционно размещаются в Джардини (городском саду), где находится российский павильон, построенный в 1914 году по проекту Алексея Щусева, и Арсенале (бывшие верфи Венецианской республики). Венецианская биеннале разрастается, расширяет выставочные площадки и добирается до самых невероятных мест. Так, сопутствующие проекты представлены в акватории Арсенала (бачини). Когда-то дожи держали там могущественный флот, затем это превратилось в ремонтные верфи, а теперь здесь расположен координационный центр строящейся дамбы "Моисей", которая должна защищать Венецию от морских приливов и подтоплений. В одном из ангаров расположилась любопытная инсталляция российского дизайнера и скульптора Василия Клюкина. Она представляет собой сочетание около 100 элементов - мультимедийные материалы, цифровые репродукции, аудиофайлы, а также серию "живых скульптур", которые создавались на основе инженерного опыта автора. Эта техника позволяет собирать скульптуры без использования каких-либо механизмов крепления, поясняет Клюкин.

Инсталляция "In Dante Veritas" (В Данте истина") вдохновлена "Божественной комедией" Данте и посвящена части "Ад". В ее центре четыре "наездника апокалипсиса" 3,5 м в высоту. Они носят конкретные и очень символичные имена - перенаселение, дезинформация, уничтожение и загрязнение.

Ранее экспозиция представлялась в Русском музее, при поддержке которого выставляется в Венеции до конца ноября. Данте не в первый раз становится предметом творчества для российских художников в Венеции. Так, в 2007 году в венецианской лагуне в рамках биеннале был спущен на воду необычный "плавучий" памятник Георгия Франгуляна - бронзовая ладья с фигурами великих Данте и Вергилия.