Зимний театральный фестиваль пройдет в курортном городе на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья разрабатывают концепцию зимнего театрального фестиваля, который будет проходить в городе-курорте Железноводске. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации города.

"В Министерстве культуры Ставропольского края разрабатывается концепция создания в Железноводске зимнего театрального фестиваля, который объединит различные театральные жанры и постановки. Первый фестиваль будет представлен жителям и гостям ставропольского курорта уже в ближайший сезон", - говорится в сообщении.

В рамках федеральной программы "Большие гастроли" Железноводск принимает артистов МХАТ имени Горького. 5 и 6 сентября актеры представят зрителям в городе-курорте спектакли "Ромео и Джульетта" и "Мастер и Маргарита".

"Билеты на спектакли <…> были раскуплены буквально за три дня, а это значит, что мы и дальше будем приглашать сюда ведущие театры нашей страны и открывать высокое искусство для жителей и гостей нашего региона", - приводятся в сообщении слова министра культуры края Татьяны Лихачевой.

Федеральная программа "Большие гастроли" - общероссийская программа, направленная на формирование общего культурного пространства России, которая действует уже четвертый год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ, театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах.