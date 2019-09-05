Экс-директор Росгосцирка Гаглоев хочет снова занять эту должность

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вадим Гаглоев, возглавлявший Росгосцирк с 2014 по 2016 годы и покинувший пост гендиректора компании по собственному желанию, планирует принять участие в конкурсе на эту должность.

"Видя раскол в цирковом сообществе, я прислушался к артистам, которые побуждали меня уйти. Сейчас, когда ситуация только ухудшилась, я понимаю, что совершил ошибку, - написал Гаглоев в четверг на своей странице в Facebook. - Поэтому я принял решение участвовать в конкурсе на должность генерального директора Росгосцирка, чтобы исправить все ошибки: совместные и мои собственные".

Гаглоев был назначен министерством культуры РФ на пост гендиректора Росгосцирка в 2014 году с формулировкой "до проведения выборов". Они были намечены на 27 июля 2016 года, но по решению министерства "в связи с производственной необходимостью" перенесены на 24 августа 2016 года, а 1 августа Гаглоев покинул должность по собственному желанию.

Минкультуры объявило о начале конкурса на замещение должности гендиректора Росгосцирка 12 августа 2019 года. С победителем конкурса будет заключен трудовой договор на срок не более пяти лет. Конкурс состоится 18 сентября 2019 года. На данный момент исполняющим обязанности гендиректора Росгосцирка является Владимир Шемякин.