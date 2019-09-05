В Грозном представили книгу об истории народов Северного Кавказа с уникальными документами

ГРОЗНЫЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Сборник исторических документов "Материалы к истории народов Северного Кавказа" представили в четверг в Грозном, книга содержит почти 600 страниц архивных материалов, в том числе не публиковавшихся ранее, передает корреспондент ТАСС с презентации.

"Сегодня мы презентовали книгу, в которой в хронологическом порядке систематизированы и собраны документы о взаимоотношениях нашего народа как с российским государством, начиная с XVII века, так и о взаимоотношениях с соседними народами. От начала до конца книга состоит из архивных документов, в этом основная ценность книги. К верстке готовится еще одна книга на тему Кавказской войны периода имама Шамиля", - рассказал журналистам заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов, который является куратором проекта.

Книга стала первым результатом работы комиссии по изучению фактов и сведений, касающихся истории Чечни, ее народа, земель и границ, которая была создана в 2018 году указом главы республики Рамзана Кадырова. Руководителем проекта является председатель регионального отделения РВИО Абдул Алаудинов, редактор - составитель сборника Муслим Мурдалов, соискатель степени кандидата исторических наук, научный сотрудник КНИИ (РАН) им. Х.И. Ибрагимова.

"Содержание сборника, благодаря документальным источникам, поможет читателю разобраться в причинах, по сей день способствующих возникновению межэтнических конфликтов и недоразумений, особенно в вопросах, касающихся земли и определения административных границ. Большинство документов опубликовано впервые, их оригиналы находятся в архивах Северной Осетии, Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Москвы. Начальный тираж - 1 тыс. книг, они будут распределены по вузам и библиотекам региона", - рассказал руководитель проекта Абдул Алаудинов.

Среди представленных в книге документов есть переписки генералов, офицеров и российских императоров о Кавказе.