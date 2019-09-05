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Путин: симфонический оркестр под управлением Башмета объединил талантливую молодежь

Президент выразил уверенность, что концерты симфонического оркестра пройдут с успехом и оставят у публики самые добрые впечатления

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие коллективу Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"За минувшие годы ваш коллектив прошел большой путь, объединил вокруг высоких идеалов классического искусства талантливую, увлеченную молодежь из многих регионов страны. Свидетельство вашего поистине международного признания - выступления на лучших творческих площадках страны и мира, на торжественных мероприятиях, приуроченных к XXII Олимпийским зимним играм и чемпионату мира по футболу", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил роль оркестра в профессиональном становлении молодых музыкантов, которые сегодня приумножают легендарные традиции отечественной исполнительской школы. Путин выразил уверенность, что концерты симфонического оркестра пройдут с успехом, оставят у публики самые добрые впечатления.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета открывает 5 сентября свое самое большое турне по России.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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