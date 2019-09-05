{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Погиб автор песен Майкла Джексона и Бейонсе Лашон Дэниелс

Ему был 41 год

Автор песен Майкла Джексона и Бейонсе, обладатель Grammy Лашон Дэниелс погиб в возрасте 41 года в результате автокатастрофы. Об этом сообщила его супруга Эйприл на своей странице в Instagram.

"С глубочайшим сожалением сообщаем, что наш любимый муж, отец и друг Лашон Дэниелс стал жертвой автокатастрофы в Южной Каролине", - написала она, не уточнив детали инцидента.

Свои соболезнования в связи с гибелью Дэниэлса выразили музыканты Кирк Франклин, Кейлани, Доун Ричард и другие.

Лашон Дэниелс известен как автор песен для таких артистов, как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Бейонсе и Леди Гага. В 2001 году он получил премию Grammy в номинации лучшая R&B песня года за хит группы Destiny’s Child’s "Say My Name". В 2014 году он вновь был номинирован в той же категории за песню Тэймар Брэкстон "Love and War".

Северный Кавказ
Киноленту 110-летней давности покажут в курортном городе на Ставрополье
Кинопоказ пройдет 7 сентября в Железноводске
Читать полностью