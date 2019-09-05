Погиб автор песен Майкла Джексона и Бейонсе Лашон Дэниелс

Автор песен Майкла Джексона и Бейонсе, обладатель Grammy Лашон Дэниелс погиб в возрасте 41 года в результате автокатастрофы. Об этом сообщила его супруга Эйприл на своей странице в Instagram.
"С глубочайшим сожалением сообщаем, что наш любимый муж, отец и друг Лашон Дэниелс стал жертвой автокатастрофы в Южной Каролине", - написала она, не уточнив детали инцидента.
Свои соболезнования в связи с гибелью Дэниэлса выразили музыканты Кирк Франклин, Кейлани, Доун Ричард и другие.
Лашон Дэниелс известен как автор песен для таких артистов, как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Бейонсе и Леди Гага. В 2001 году он получил премию Grammy в номинации лучшая R&B песня года за хит группы Destiny’s Child’s "Say My Name". В 2014 году он вновь был номинирован в той же категории за песню Тэймар Брэкстон "Love and War".