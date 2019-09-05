Киноленту 110-летней давности покажут в курортном городе на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Кинопоказ документальной ленты, снятой более 110 лет назад, пройдет в городе-курорте Железноводске в Ставропольском крае. На кадрах запечатлен Лев Толстой, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города.

"В Пушкинской галерее жители и гости ставропольского курорта увидят уникальные кадры, сделанные известным русским кинематографистом Александром Дранковым. Известно, что уникальные документальные кинохроники, на которых запечатлен Лев Толстой и его окружение, были сняты молодым оператором Дранковым в 1908 году", - говорится в сообщении.

Документальная лента стала первой киносъемкой Льва Толстого. Кадры сделаны в Ясной Поляне в день 80-летия писателя. "Из фильма зрители узнают, на чем передвигался по столице великий русский классик и даже какого он был роста", - пояснили в администрации, добавив, что кинопоказ пройдет 7 сентября.

Александр Дранков - фотограф, кинооператор, продюсер. Начал съемку хроникальных фильмов в 1907 году, став одним из пионеров российского кинематографа.