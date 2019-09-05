В Берлине открылась выставка живописи Сергея Андрияки и его учеников

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Выставка акварельной живописи народного художника России Сергея Андрияки и его учеников открылась в четверг в Российском доме науки и культуры в Берлине, передает корреспондент ТАСС.

В экспозиции представлены работы мастера и учащихся Академии акварели и изящных искусств. Картины написаны в технике классической многослойной акварели - это русские и европейские пейзажи, города, цветы, объекты городской архитектуры. Всего в Берлин привезли около 300 работ.

"Впервые данная выставка показывается в Германии в таком масштабе. Мы демонстрируем умения наших учеников. Уверен, что немецкой публике будет интересно ознакомиться с работами", - сказал Андрияка.

Художник провел экскурсию по экспозиции и рассказал посетителям о представленных картинах.

Часть "Русских сезонов"

Выставка организована в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии и будет работать до 14 октября.

Проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии - фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт прошел в Берлинской филармонии. С начала года в ФРГ состоялось уже около 200 концертов и выставок.

Впервые проект "Русские сезоны" был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии.