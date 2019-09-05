Спектакль московского театра Маяковского открыл фестиваль "Золотая маска" в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Золотая маска" в Ульяновске открылся в четверг постановкой драматурга Марюса Ивашкявичюса "Кант" московского театра имени Владимира Маяковского. Как сообщил журналистам президент фестиваля и премии "Золотая маска", актер Московского академического театра имени Владимира Маяковского, народный артист России Игорь Костолевский, в спектакле задействована актриса Светлана Немоляева, которая в этом году празднует творческий юбилей.

"Мы открываем наш сезон здесь спектаклями театра Маяковского - моего родного театра. <…> Так совпало, что наш театр сейчас отмечает 60-летие творческой деятельности нашей замечательной Светланы Владимировны Немоляевой. И она тоже принимает участие в этом спектакле", - сказал он.

Директор Московского академического театра имени Владимира Маяковского, заслуженный работник культуры России Александр Стульнев рассказал журналистам, что спектакль "Кант" будет сыгран за время фестиваля в Ульяновске два раза - 5 и 6 сентября. "Спектакль очень интересен <…> совершенно потрясающей сценографией Сергея Бархина. <…> Сценография такова, что спектакль рассчитан на очень небольшое количество зрителей, поэтому мы "Кант" играем два раза, чтобы дать возможность и сегодня, и завтра ульяновскому зрителю его посмотреть. Мы очень любим этот спектакль и им дорожим", - пояснил он.

Действие спектакля происходит двести лет назад в провинциальном городе Кенигсберге, в гостиной философа Иммануила Канта, где он обедает с гостями. Особенность пространства, оформленного Сергеем Бархиным, в создании так называемого шестигранника. Зрители размещаются на скамьях, а сцена, где находятся обедающие гости, занимает небольшое пространство в центре.

По словам министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Сидоровой, фестивальная афиша "Золотой маски" этого года включает шесть спектаклей. Они будут проходить в двух театрах Ульяновска - драматическом театре имени И. А. Гончарова и театре юного зрителя "Nebolshoy театр", а также в Драматическом театре имени И. А. Гончарова в городе Димитровграде. Зрителям будут представлены постановки московских театров имени Владимира Маяковского, "Около Дома Станиславского", МТЮЗа и хабаровского Театра юного зрителя. Программа фестиваля продлится по 13 сентября.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Фестиваль "Золотая маска" в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии.