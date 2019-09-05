Ансамбль танца Северной Осетии обновит костюмы и реквизит в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Государственный академический ансамбль Северной Осетии "Алан" планирует в 2020 году обновить танцевальные костюмы и оружие, которое используется во время выступлений, сообщил ТАСС художественный руководитель ансамбля Руслан Тадеев.

"У нас есть такие костюмы, которые уже давно используются, и их хотелось бы обновить. Мы хотим закупить щиты, сабли и кинжалы. Правительство рассматривает этот вопрос, и скорее всего, это будет в следующем году", - сказал Тадеев.

Народная мужская одежда осетин состояла из рубахи, штанов, бешмета, черкески, самодельной обуви. В женскую традиционную одежду, которую использует коллектив, входят закрытые платья, пояса и головные уборы. Кроме того, ансамбль использует в своих выступлениях холодное оружие.

"Наших костюмов хватает обычно надолго. Но сейчас сложилась такая ситуация, что есть такие костюмы, которые мы уже используем около 10 лет", - сказал Тадеев.

Государственный академический ансамбль танца "Алан" был создан в 1938 году композитором Татарканом Кокойты. Изначально это был коллектив национальной песни и танца. В 1968 году ансамбль был реорганизован в ансамбль танца. В настоящее время ансамбль исполняет традиционные северо-кавказские танцы и гастролирует по городам России и бывшим советским республикам. В труппе около 70 человек.