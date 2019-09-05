Второй день фестиваля "Мост" собрал около 1 тыс. зрителей

ВРАНЕ /Сербия/, 5 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Второй день Международного кинофестиваля "Мост" (Film Festival Most), большей частью полностью посвященный детскому кинематографу и мультипликации, собрал около 1 тыс. зрителей. Об этом сообщил в четверг корреспондент ТАСС с места события.

Подавляющее большинство публики, расположившейся в амфитеатре под открытым небом, составила юная аудитория. Зрителям представили анимированные фильмы "Ноев ковчег. Нарисуй мне любовь", снятый детским коллективом "Школа киномагии", и "Бегство рогатых викингов" Филиппа Кудряшова. Дети с большим интересом смотрели фильмы о своих сверстниках, а язык мультипликации оказался универсальным и совершенно не требовал перевода.

После окончания "детского времени" амфитеатр заполнила взрослая аудитория, которой показали фильм "Женщина в войне" Бенедикта Эрлингссона. Лента рассказывает о борьбе женщины за защиту окружающей среды.

Фестиваль "Мост" проходит с 4 по 6 сентября. В смотре принимают участие сразу несколько лент режиссеров из России, рассказала ТАСС директор кинофестиваля Милица Янич. Кроме того, в фестивале принимают участие ленты режиссеров из Азербайджана, Алжира, Боливии, Германии, Индии, Камеруна, Северной Македонии, Нигерии, Пакистана, Хорватии и Сербии.

По словам директора, программа фестиваля, помимо кинопоказов, будет включать в себя знакомство с сербской культурой, предусмотрена также работа специальных секций, в рамках которых будут проходить обсуждения фильма.

По словам директора, большой честью для фестиваля является поддержка Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде. В этой связи программа фестиваля получит "русскую нотку": участникам, помимо сербских достопримечательностей во Вране, покажут и уголок русской культуры.