Чеченские и индийские кинематографисты представят совместный фильм на фестивале в Анапе

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьера полнометражного приключенческого фильма "Лучшие друзья" совместного производства России и Индии состоится на ХХVIII фестивале "Киношок" в Анапе. Об этом сообщил ТАСС режиссер фильма и гендиректор кинокомпании "Чеченфильм" Беслан Терекбаев.

"На фестивале "Киношок" впервые покажут наш международный детский фильм "Лучшие друзья", снятый при поддержке Министерства культуры РФ и компании "Курорты Северного Кавказа". Это первая российско-индийская полнометражная картина за последние 27 лет. Действия происходят в Индии и России", - рассказал Терекбаев.

По сюжету судьбы трех детей разных национальностей и вероисповеданий пересекаются в Индии, где благодаря дружбе и самоотверженности они преодолевают сложные испытания, рассказал режиссер. "Это фильм о дружбе и взаимопомощи, настоящих человеческих качествах", - отметил он.

Фестиваль "Киношок" проходит в Анапе с 1 по 8 сентября. Фильмы кинематографистов России и стран СНГ состязаются в пяти номинациях: полнометражное, короткометражное, документальное, телевизионное и детское кино. Конкурс детских фильмов оценивает детское жюри, в телевизионном конкурсе победитель определяется зрительским голосованием, а в остальных номинациях работы оценивают профессиональные актеры и режиссеры. Главный приз фестиваля - "Золотая лоза" - вручается продюсеру за лучший полнометражный фильм. Председателем жюри полного метра в этом году стал режиссер и кинодраматург Юсуп Разыков.